Rheinfelden Fachkräftemangel: Kindergärten halten Ausschau nach Personal

In den städtischen und kirchlichen Betreuungseinrichtungen fehlt es an Erziehern. Einige Kitas müssen zum Teil ihre Öffnungszeiten reduzieren.

Einen heftigen Spagat müssen die Träger der 20 Kindergarteneinrichtungen zurzeit hinlegen, damit Eltern für ihre Sprösslinge nicht nur einen Kindergartenplatz, sondern auch die Betreuung erhalten. Die Suche nach Fachpersonal stellt sich nicht nur als Daueraufgabe heraus, öffentliche Hand, katholische und evangelische Träger der Einrichtungen versuchen so gut es geht, die Herausforderung zu bewältigen, die zeitweise eine Belastungsprobe für alle Beteiligten bedeutet.

Auf dem Papier ist alles klar geregelt. Die Zahl der Kindergartenplätze befindet sich weiter im Aufbau, damit bald 37 Prozent der Kinder unter drei Jahren einen Platz erhalten. Aber mit dem Platz alleine ist es nicht getan, wenn das vorgeschriebene Fachpersonal fehlt. Die Gruppen vergrößern, damit der Betrieb doch läuft, erlauben die Vorschriften nicht. Die Träger bemühen sich deshalb um Konsenslösungen zusammen mit den Eltern, verkürzte Betreuungszeiten gehören dazu. Cornelia Rösner als Leiterin des Amts für Familie, Jugend und Senioren weiß, dass Personalfluktuation an der Tagesordnung ist. „Ich freue mich für jede junge Mama“, meint sie mit Blick auch die Erzieherinnen. Aber jede, die schwanger wird, schafft ein personelles Problem. „Wir haben Fachkräftemangel“, bestätigt Rösner auch für die städtischen Einrichtungen. Für die im Ende Herbst erweiterten Kitas Kunterbunt in Oberrheinfelden und Bienenkorb in Karsau sucht die Stadt schon heute Mitarbeiter, damit sie im September eingearbeitet werden können. Allen schwierige Situationen zum Trotz gelinge es fast immer, den Betrieb am Laufen zu halten. Der „Worst Case“, die Kinder heimschicken zu müssen, wird vermieden durch gruppenübergreifende Lösungen.

Für vier von 20 Einrichtungen ist die Stadt Träger, für acht Kitas die katholische Seelsorgeeinheit als Kirchengemeinde zuständig. Geschäftsführer Thomas Sütterlin hält derzeit gleich mehrfach Ausschau. Erzieher, pädagogische Fachkräfte, Anerkennungspraktikanten in Teil- und Vollzeit werden in mehreren Einrichtungen gesucht. Fünf Stellen sind ausgeschrieben, obwohl „vorübergehend“ eine volle Besetzung bestehe. Elternzeit, Krankheit und andere Gründe führen zu Vakanzen. „Die Leute suchen sich aus, wo sie arbeiten.“ Oft wird auch mit befristeten Lösungen gearbeitet. Es bleibe nicht aus, dass immer wieder der Betrieb in Kitas eingeschränkt werden müsse und mal eine Notgruppe gebildet. Sütterlin weiß um die für die Eltern mit solchen Maßnahmen verbundenen Schwierigkeiten. Die katholische Kirche versucht, wo es geht, mit Anerkennungspraktikanten zu überbrücken.

Als generell großes Problem sieht Sütterlin, dass es nur „wenig Bewerber“ gebe, und lobt dabei die gute Zusammenarbeit mit der Stadt im Trägerkuratorium. Im Einklang mit Eltern Pfarrer Joachim Kruse ist davon überzeugt, dass die Situation in den evangelischen Kitas vor zehn Jahren entspannter gewesen sei. M it dem Ausbau von immer mehr Betreuungsangeboten, den Ganztagsbetrieb und dem Krippenausbau hat sich in den fünf Einrichtungen, für die die evangelische Kirche als Träger verantwortlich zeichnet, die Lage verändert. Kruse hält die Entwicklung zwar für „sozialpolitisch richtig“, aber die Schulungen seien „nicht im gleichen Tempo gewachsen“. Im Augenblick sind in den Einrichtungen Regenbogen, Warmbach, Weltentdecker, Paulus- und Petruskindergarten in Herten bis zu acht Stellen unterbesetzt. Einen Grund für die Problematik sieht Kruse darin, dass der Beruf „nicht mehr die Attraktivität“ besitze. Dennoch versuche die Kirche, ihre Konzepte und die Qualität der Kindergartenarbeit zu halten. Dazu tragen starke Teams bei, interne Kooperation, Schulungen und Supervision. Dies geschehe zum Schutz der Mitarbeiterinnen.

Weil Personal oft zu knapp ist, gibt es auch Einrichtungen mit reduzierten Öffnungszeiten, zum Beispiel in Warmbach. Dort ist statt um 17 Uhr im Augenblick schon um 15.30 Uhr mit Betreuung Schluss. Vor allem werden im Interesse von tragfähigen Lösungen die Eltern eingebunden. Der Träger zeige sich behilflich, bei der Vernetzung von Eltern „um Betreuungslücken zu stopfen“. Dass bis zu 99 Prozent der Eltern „das kooperativ und konstruktiv“ mittragen, stimmt Kruse zuversichtlich.