Rheinfelden Explosionen der Farben und Formen: Nicola Quici stellt im Haus Salmegg aus

Der Künstler und Dozent Nicola Quici zeigt bis Anfang August eine umfassende Werkschau der vergangenen zwei Jahre im Salmegg.

Immer in Bewegung, voller Schwung und Ideen: So kennt man Nicola Quici. Und so sind auch die Bilder und Skulpturen, die der Künstler auf Einladung des Salmegg-Vereins für Kunst und Geschichte im Haus Salmegg ausstellt. Unter dem Titel „Neuer Futurismus – Explosionen der Farben und Formen“ zeigt der Maler und Bildhauer 80 aktuelle Arbeiten, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind.

Seit über 25 Jahren lebt der aus Italien stammende Nicola Quici, der lange als Grafikdesigner gearbeitet hat, in Rheinfelden. Er hat hier eine eigene private Kunstschule und eine Atelier-Galerie gegründet und ist als freischaffender Künstler und Dozent enorm aktiv. Quici habe Spuren in der Stadt hinterlassen und sei im öffentlichen Raum „omnipräsent“, hob bei der Vernissage am Sonntag Einführungsredner Matthias Schrenk hervor: „Es war höchste Zeit, Nicola Quici für eine Ausstellung ins Haus Salmegg einzuladen.“ Der Künstler schicke die Betrachter auf eine Entdeckungsreise. Quicis Meisterschaft zeige sich in der konsequenten Umsetzung der Bildideen, in der Bewältigung des großen Formats durch den goldenen Schnitt, und dem Wissen um die Wirkung der Farben. In seiner Einführung wies er auf einige besonders markante Bildbeispiele aus der Ausstellung hin: So auf das imponierende großformatige Gemälde „Dance of Hope“ im Eingangsbereich, auf dem anmutige Tänzerinnen in blauen Kleidern in graziöser Bewegung vor einem gelb-rot gestalteten Hintergrund dargestellt sind.

In anderen großformatigen, mehrteiligen Figurenbildern bringt Quici Menschen aller Altersstufen und Generationen zusammen in einer Reihe: Kinder und Erwachsene, junge und ältere Menschen, schemenhaft als Figurensilhouetten in kräftigen leuchtenden Farbtönen wie Rot, Gelb, Blau, Grün. Die Figuren sind „entindividualisiert“, wie es Schrenk nannte. Diesen Figurenstil wählt Quici auch in dem auffallenden Bild „Die Künstler“, in dem umrisshafte Figuren mit Pinseln und anderem künstlerischen Handwerkszeug bei der Arbeit an der Staffelei oder am Steinblock zu sehen sind.

Das Thema Mensch, eingebunden in die Gemeinschaft, inspiriert den Künstler, wie man auch an dem symbolkräftigen Bild „Die Weltreligionen“ sieht. Auch in den Frauenbildnissen geht es Quici mehr um Allegorisches und Symbolhaftes als um ein reales Abbild. „Joy Nature“ ist ein apartes Frauengesicht umkränzt von Blättern und Schmetterlingen: eine harmonische Verbindung von weiblicher Anmut und Natur. Auch in dem bezaubernden Frauenbildnis „Frühling“ ist der Kopf der jungen Dame umsäumt von Pflanzen, Blättern und Blüten.

Eher realistisch wirkt das Selbstporträt von Quici, der sich lächelnd und unverkennbar mit Brille und zwei Pinseln in der Hand im Bild verewigt hat. In allen Ausstellungsräumen sind auch Skulpturen in Holz, Bronze, Aluminium, Speckstein und Marmor aufgebaut. Oft kombiniert Quici verschiedene Materialien, etwa in dem geschwungenen Band aus Aluminium mit goldfarbener Maske und Kugel. Kleine Formate in Spachteltechnik auf Papier ergänzen diese umfassende Werkschau.

Die Ausstellung läuft bis 6. August, geöffnet ist sie samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr im Haus Salmegg. Ein Künstlergespräch findet am Sonntag, 16. Juli, von 14.30 bis 16 Uhr ebenfalls im Salmegg statt.