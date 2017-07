Rheinfelden Exhibitionist treibt in der Rudolf-Vogel-Anlage und am Bahnhof sein Unwesen

Exhibitionist treibt in der Rudolf-Vogel-Anlage und am Bahnhof sein Unwesen

Zeugen haben am Samstag um 19.41 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass eine unbekleidete männliche Person auf den Sitzbänken bei der Rudolf-Vogel-Anlage in Rheinfelden sitzen würde.

Die Person hatte sich bis zum Eintreffen der Streife wieder angekleidet und von der Örtlichkeit entfernt, wie die Polizei mitteilt.Gegen 22 Uhr wurde die Polizeistreife durch Passanten angesprochen, dass sich am Bahnhof eine männliche Person aufhalten würde, welche sich dort entblößen und seine Genitalien zeigen würde.Bei der Personalienfeststellung kam es zu Beleidigungen und zur Bedrohung durch den stark alkoholisierten Tatverdächtigen. Aufgrund der Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens musste der Mann in Gewahrsam genommen werden und durfte seinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung ausschlafen.Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen.Etwaige Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623/74040, zu melden.