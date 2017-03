Rheinfelden/Freiburg Ex-Freundin in Degerfelden getötet: Staatsanwalt plädiert auf Mord

Das Landgericht Freiburg verhandelt den Fall der getöteten Frau in Degerfelden. Ein Gutachter hält den Angeklagten für voll schuldfähig. Der Verteidiger tritt für Totschlag ein.

War die Tötung einer 46-jährigen Frau durch ihren ehemaligen Partner in der Nacht zum 26. September 2016 in Degerfelden ein Mord, der mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu ahnden wäre? Oder war sie ein Totschlag, für den eine Freiheitsstrafe von acht Jahren angemessen sein könnte? Am Dienstag haben im Landgericht Freiburg Staatsanwalt und Verteidiger plädiert und sie kamen zu höchst unterschiedlichen Anträgen für den 56-jährigen Angeklagten. Das Schwurgericht wird am kommenden Dienstag, 21. März, entscheiden.

Vor den Plädoyers hatte der psychiatrische Sachverständige Peter Winckler aus Tübingen das Wort ergriffen. Er sollte aus medizinischer Sicht dazu Stellung nehmen, ob der Angeklagte die Tat im Zustand einer erheblich eingeschränkten oder gar aufgehobenen Schuldfähigkeit begangen habe. Keine leichte Aufgabe, denn der Angeklagte hat bei der Polizei und im Prozess eisern geschwiegen. Einer Begutachtung hatte er nicht zugestimmt. Winckler war so gezwungen, sein Gutachten auf die Aussagen der Zeugen und das Verhalten des Angeklagten während der viertägigen Hauptverhandlung zu stützen. Um überhaupt etwas sagen zu können, musste er unterstellen, dass der 56-Jährige die Tat begangen habe und die Aussagen der Zeugen über sein Stalking und von ihm begangene Sachbeschädigungen an Autos und Reifen wahr sind.

Gleiches Verhaltensmuster

Zeugen hatten berichtet, dass der Angeklagte nach dem Scheitern seiner Ehe 1998 den Nebenbuhler angegriffen und blutig geschlagen habe. Er soll deshalb verurteilt worden sein. Auf die Trennung von einer weiteren Lebenspartnerin 2011 soll er mit massiven Anrufen, langwierigem Beobachten und dem Zerstechen von Reifen reagiert haben. Die Frau sagte aus, dass sie, als sie mit einem Kollegen unterwegs gewesen sei, sich zwischen ihn und den zufällig daherkommenden ehemaligen Partner gestellt habe, um einen Angriff aufzuhalten. Ebenso uneinsichtig soll der Angeklagte nach der Trennung von der später Getöteten gehandelt haben. Mehrfach soll er Autos und Reifen von ihren Besuchern beschädigt haben. Eine Zeugin sagte, er habe seine Ex-Partnerin in ihrem Bekanntenkreis isolieren wollen.

Aus diesen Aussagen und der Tat schloss der Psychiater bei dem Angeklagten auf einen Menschen, der ein Psychopath genannt werden könne. Allerdings nicht vom dissozialen Typ, dem Normen völlig egal seien, sondern vom narzisstischen, manipulativen Typ. Er sei ein Mensch, der narzisstisch sei, hochgradig manipulativ handle, in einem besonderen Ausmaße kränkbar sei und in seiner Empathie erheblich eingeschränkt sei. So könne er sich kaum in die Gefühle anderer Menschen hineinversetzen.

Die Psychopathie erreiche beim Angeklagten nicht das Ausmaß einer anderen schweren seelischen Abartigkeit. Dafür gäbe es keine Hinweise. So sei nichts über einen inneren Leidensdruck des Angeklagten bekannt, der ihn zur Tat gebracht haben könnte. Auch sei es zu keinen auffallenden Störungen in seinem übrigen sozialen Leben gekommen. Der Sachverständige schloss einen schuldmindernden Affekt zur Tatzeit aus. Die Kriminalprognose falle schlecht aus, denn es bestehe die Gefahr, dass der Angeklagte nach einer erneuten Trennung von einer Partnerin wieder so handeln werde: „Der Täter muss sich öffnen, zur Tat stehen, dann kann eine Therapie helfen. Eine klare Behandlungsindikation liegt vor.“

Für Staatsanwalt Rainer Hornung und Verteidiger Robert Phleps war es in den Plädoyers aufgrund der objektiven Beweise und Blutspuren keine Frage, dass der Angeklagte derjenige gewesen ist, der die 46-jährige Frau mit 40 Messerstichen getötet hat. Die Plädoyers unterschieden sich in der rechtlichen Bewertung der Tat.

Der Staatsanwalt sah drei von neun Mordmerkmalen, nämlich Heimtücke, Grausamkeit und niedrige Beweggründe als erfüllt an. Ist auch nur ein Mordmerkmal erfüllt, ist laut Gesetz wegen Mordes zu verurteilen. Er forderte deshalb eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Womit eine Aussetzung der Strafe nach 15 Jahren nicht möglich wäre.

Freiheitsstrafe wegen Totschlags

Verteidiger Robert Phleps argumentierte, dass keines der Mordmerkmale anhand objektiver Kriterien sicher festgestellt werden könne. Dabei bezog er sich auf Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. So sei Eifersucht nicht automatisch ein niedriger Beweggrund. Niemand wisse, ob den Messerstichen nicht ein Gespräch vorausgegangen sei. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sein Mandant in Panik geraten sei und zum Messer gegriffen habe. Für Phleps geht die Bejahung von drei Mordmerkmalen in den Bereich der Spekulation. Er beantragte für seinen Mandanten abschließend eine achtjährige Freiheitsstrafe wegen Totschlags.