Rheinfelden Evonik-Werksmusik spielt Beatles und Blasmusik in der Kantine

Unterhaltsamer Abend mit der Werksmusik von Evonik. Das Unternehmen ehrt dabei langjährige Mitarbeiter. Der Evonik-Chef reist dafür extra aus Essen an.

Beschwingte Klänge waren am Mittwochabend aus der großen Kantine des Spezialchemieunternehmens Evonik zu hören, das jedes Jahr im Frühjahr seine Tore für einen Konzertabend öffnet. Zur diesjährigen Veranstaltung kamen rund 150 Menschen, wie das Unternehmen mitteilt. Neben dem Konzert des standorteigenen Orchesters, das sich aus 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammensetzt, ehrte der Standort im Rahmen der Veranstaltung auch seine Jubilare des vergangenen Jahres.

2016 feierten 22 Werksangehörige ihr 25-jähriges Jubiläum, 13 weitere sogar schon 40 Jahre Mitarbeit am Standort. „Ohne unsere Jubilare gäbe es Evonik Rheinfelden in der heutigen Form nicht. Für mich ist Ihre Treue das höchste Lob. Und dafür möchte ich mich zutiefst bedanken“, sagte Standortleiter Peter Dettelmann. All jene, die auf 40 Jahre bei Evonik zurückblicken können, erhielten eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg – überreicht wurden diese von OB Klaus Eberhardt.

Eberhardt betonte die exzellente Zusammenarbeit der Stadt mit Evonik, die von einem hohen Maß an Verantwortung und gegenseitigem Verständnis geprägt sei. „Dass so viele Mitarbeiter bereits seit 40 Jahren bei Evonik arbeiten zeigt, wie hoch die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist. Das wirkt sich auch positiv auf unsere Stadt aus.“

Die Werksmusik, die seit 2004 von Eckhart Hanser geleitet wird, bot ein vielfältiges Programm. Von „Best of Beatles“ über „Hinterm Horizont“ hin zu „Blasmusik im Herzen“ war für jeden Geschmack etwas dabei. Als besonderes Highlight führte die Werksmusik zu Ehren des aus Essen angereisten Evonikchefs Klaus Engel einen 2015 extra für ihn komponierten Marsch auf, bei dem Engel spontan den Part der großen Trommel übernahm.

Auch die Vorsitzende des Betriebsrats, Martina Reisch, bedankte sich bei den Jubilaren für ihre langjährige Treue. Ihr besonderes Lob galt den Mitgliedern der Werksmusik: „Ihr und eure Musik seid ein Aushängeschild unseres Standortes“, so Reisch. Standortleiter Peter Dettelmann ging in seiner Rede auch auf die aktuelle Situation des Unternehmens ein. „Bei Evonik in Rheinfelden läuft es derzeit gut“, freute er sich. „2015 hatten wir ein Rekordjahr, 2016 waren wir sehr hoch ausgelastet und 2017 scheint 2015 sogar noch zu toppen.“ Er betonte jedoch die starke Zusammenarbeit, die hinter jedem Erfolgt steckt: „Aber das geht nur gemeinsam und zwar, wenn die Menschen Hand in Hand arbeiten.“ Zum Ausklang des Abends lud das Unternehmen alle Anwesenden noch zu einem Umtrunk mit kleinem Buffet ein. „Wir nutzen das Jahreskonzert immer wieder gerne, um auch mit unseren Nachbarn in den Dialog zu treten und zu zeigen, wer wir hier sind und was wir machen“, so Dettelmann. Denn: „Das enge Zusammenleben gemeinsam mit der Industrie vor Ort setzt großes Vertrauen voraus: in die Sicherheit unserer Anlagen und in das Können sowie die Professionalität unserer Mannschaft.“