Rheinfelden Etwas Nostalgie bleibt: Neuer Tafelladen kommt bei Kunden an

Seit vier Wochen ist der Tafelladen im Sozial-Rathaus untergebracht und erfreut sich großer Beliebtheit unter den Kunden. Auch die Mitarbeiter schätzen das moderne Ambiente, obwohl einige noch etwas an dem alten Domizil hängen.

Vor rund vier Wochen hat der Tafelladen die neuen Verkaufsräume beziehen können. Mit einem Eröffnungsfest stellte der Verein geladenen Gästen die von der städtischen Wohnbau renovierten Räumen hinter dem Sozial-Rathaus vor. Wir haben uns vorher schon erkundigt, wie der neue Tafelladen bei Kunden und Mitarbeitern ankommt.

Die Kunden des Tafelladens bekommen jedes Mal ein Nummernkärtchen mit einer Uhrzeit für den nächsten Einkauf zugeteilt. Leiter Harald Höhn erklärt, dass die Mitarbeiter es so steuern, dass es keinen zu großen Andrang gibt und die Kunden variierende Uhrzeiten erhielten, damit keiner den Eindruck bekäme, er werde benachteiligt. „Unser Ziel ist es, dass von 13.30 bis 16.30 Uhr alle das Gleiche bekommen“, erklärt er, während er aus dem Rüstraum frische Kartoffeln für den Verkaufsraum holt. Nur wenige Schritte sind es dorthin.

Eine Frau mittleren Alters begutachtet Trauben, Pfirsiche, Blumenkohl und Salat, dann packt sie das Ausgesuchte in einen Einkaufskorb. Seit sechs Jahren ist sie Kundin bei der Rheinfelder Tafel. „Die Einrichtung ist modern und gepflegt, aber der alte Laden hat mir besser gefallen“, bewertet sie die Atmosphäre im Verkaufsraum. „Aber die Tafel ist so oder so supertoll, an den Lebensmitteln ändert sich ja nichts. Hier ist angenehmer, da es weniger Gedränge hat.“ Die Anlieferung ist einfacher, da der Rüstraum eine eigene Außentür hat. Vor hier aus sind es wenige Schritte zur Gefrierkammer, die mit umgezogen ist, und den zwei neuen Kühlkammern. Früher musste zwischen Lager und Laden immer ein Hof überquert werden. „Bei Regen sind wir schnell über den Hof geflitzt“, erzählt Monika Bödeker, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. „Wir haben hier viel kürzere Wege. Da ist eine gute Sache hier.“

Elfriede Roth räumt Waren in die Regale ein und rückt dabei noch schnell alles wieder zurecht, was Kunden verstellt haben. „Die Helligkeit und die Größe gefallen mir sehr gut“, meint die Rentnerin aus Wyhlen, die ehrenamtlich im Tafelladen mit anpackt. Im Großen und Ganzen gefällt ihr der neue Laden, auch wenn sie sich noch daran gewöhnen muss, dass sie nicht mehr hinter der Theke steht wie im alten Tafelladen. „Es macht mir Spaß. Ich komme aus dem Verkauf“, meint Roth.

An der Backwarentheke werden verschiedene Brote und Brötchen angeboten. Giovanna Capuano füllt große Körben mit Wasserwecken und Sesambrötchen nach. Seit rund einem Jahr ist sie im Tafelladen angestellt und arbeitet dort an fünf Tagen vormittags und an zwei Nachmittagen in der Woche. „Meine Meinung ist, dass es mir drüben besser gefallen hat“, sagt Capuano. Sie hat die Waren lieber über die Theke verteilt. An das Offene im neuen Laden müsse sie sich erst noch gewöhnen. „Es ist anders, aber ich mache es trotzdem“, meint sie.

„Der Verkaufsraum kommt bei den Kunden gut an“, meint Höhn, der seit zwölf Jahren die Leitung hat. Ein großer Vorteil sei die Rampe, die in die Räume führt, und schon zwei Rollstuhlfahrern den Besuch ermöglicht habe. Davor mussten Rollstuhlfahrer wegen der Stufen draußen vor dem Laden bedient werden. Auch für Kinderwagen sei es besser, sagt Höhn, da bei Hitze die Kinderwagen nicht mehr vor dem Haus stehen bleiben müssten, sondern in den Vorraum geschoben werden können. Da kann das Kind einfach weiterschlafen.

Am Eingang gibt ein Mann sein Nummernkärtchen mit der Uhrzeit ab. Grundsätzlich sei er sehr zufrieden mit dem Tafelladen, erzählt der Kunde, der seit zwei Jahren in die Tafel kommt. Die Einrichtung gefällt ihm gut und er findet es besser, dass nun Selbstbedienung möglich ist. „Jetzt sieht es aus wie im Hieber, nur kleiner. Der alte Tafelladen war mehr wie ein Krämerladen.“

(für Berechtigte): Montag, Mittwoch und Freitag, 13.30 bis 16.30 Uhr.