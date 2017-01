Rheinfelden Es regnet Orden für treue Mitglieder der Narrenzunft Rheinfelden

Der Verband Oberrheinischer Narrenzunft (VON) und und die Narrenzunft Rheinfelden haben an Dreikönig zum Ordensempfang eingeladen. Alle Geehrten finden Sie hier.

Mit einer Ehrungsflut sind die Rheinfelder Narren am Dreikönigstag ins neue Jahr gestartet. Im Hotel Danner regnete es Orden, Plaketten und Urkunden für mehr als 100 verdiente Mitglieder der Narrenzunft. "Heute Mittag habe ich noch den Weihnachtsbaum weggeräumt, heute Abend feiern wir Fasnacht", freute sich Markus Messmer, Narrenvogt der Vogtei Dreiländereck im Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON), der mit seinem Stellvertreter Marcus Schaer Verbandsorden an 16 aktive Fasnächtler verlieh.

Messmer erzählte, dass er sich jedes Mal freue, wenn er die Latschari-Musik spielen höre, so wie an diesem Abend, denn die grüngekleidete Kapelle eröffnete die Zeremonie musikalisch. Deshalb sei Messmer besonders glücklich, zwei langjährige Mitglieder der Clique, Andreas Burkart und Peter Henke, auszuzeichnen. Letzterer erhielt wie Rainer Holdorf von den Harlekins den Verbandsorden für "E halbs Lebe". "Dabei seht ihr noch ganz gut aus", scherzte der Narrenvogt an die Geehrten adressiert.

Die Tische bogen sich fast unter der Last der Plaketten, die anschließend Oberzunftmeister Michael Birlin an langjährige Mitglieder verteilte. Es gab Ehrungen für zehnjährige, 15-jährige, 25-jährige, 33-jährige und 40-jährige Mitgliedschaft. Letzgenannte Auszeichnung wurde in Form eines von Wilfried Markus aus Glas geblasenen Wasserturms an Werner Mülhaupt von den Schluuchturmgeischtern und Irene Brucker von der Schmuggler-Gilde Warmbach überreicht.

Auszeichnungen der Vereinigung Oberrheinischer Narrenzünfte Verbandsorden in Bronze

Martin Jansen, Dinkelberg-Schrate

Markus Riesch, Harlekins

Kevin Jugg, Harlekins

Korina Maier, Dinkelberg-Schrate

Jürgen Zöhner, Dinkelberg-Schrate

Yvonne Mülhaupt, Schluuchturmgeischter

Yasmin Mülhaupt, Schluuchturmgeischter

Sabine Streule, Berggeister Nollingen

Michaela Schaps, Gambrinus-Wiibly

Martina Stöcklin, Klingentalwichtel Degerfelden

Roland Streule, Berggeister Nollingen

Markus Keller, Narrennest Herten

Norbert Trüby, Froschen-Clique Minseln

Rüdiger Holdorf, Harlekins

Peter Henke, Latschari-Clique

Andreas Burkart, Latschari-Clique