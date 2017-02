Rheinfelden Es gibt kaum Wohnungen für Flüchtlinge in Rheinfelden

456 Flüchtlinge leben in Rheinfelden und Schwörstadt, 36 warten auf eine Anschlussunterbringung.

Aktuell leben 456 Flüchtlinge in den drei Gemeinschaftsunterkünften (GUs) in Rheinfelden und Schwörstadt. Platz wäre für 570 Menschen. Das teilte Bürgermeistern Diana Stöcker im Hauptausschuss am Dienstag mit, nachdem der Gemeinderat kürzlich aktuelle Zahlen angefordert hatte. Laut Stöcker ist die größte Gruppe der Menschen in den GUs die der Syrer (103 Personen), zweitgrößte Gruppe sind die Afghanen (58), darauf folgen Gambier, Pakistaner und Kosovaren mit jeweils 40 Menschen. Der Rest verteilt sich auf andere Länder.

Im gesamten Landkreis leben 1564 Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften (Stand Dezember 2016). Derzeit werden vielerorts die GUs abgebaut, da den Flüchtlingen nun vermehrt eine Anschlussunterbringung angeboten werden muss. Im Landkreis warten derzeit 1500 Menschen auf dieses Angebot. Entgegen dem Trend sollen in der Verwaltungsgemeinschaft Rheinfelden/Schwörstadt zwei der drei GUs, Römerstraße und Schwörstadt, erhalten bleiben. Nur die Unterkunft in der Schildgasse wird Stöcker zufolge zunächst verkleinert und bis Ende 2018 abgebaut.

Wie viele Flüchtlinge eine Gemeinde langfristig unterbringen muss, wird nach einem bestimmten Schlüssel berechnet. Die Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, werden in diese Berechnung einbezogen. Da die Verwaltungsgemeinschaft derzeit noch drei Gemeinschaftsunterkünfte hat, liegt die Sollquote für die Anschlussunterbringung für das Jahr 2017 bei Null. Zum Vergleich: Die Stadt Lörrach muss 455 Personen unterbringen, Weil am Rhein 134 und Schopfheim 141. In Grenzach-Wyhlen liegt die Quote wegen der dortigen GU ebenfalls bei Null.

Dennoch muss sich auch Rheinfelden um Anschlussunterkünfte kümmern, da von den 101 Personen, die im Jahr 2016 hätten untergebracht werden müssen, noch 36 fehlen. Diese sollen in den Appartements in der Werderstraße unterkommen, die derzeit gebaut werden. Dort entstehen 18 Mietwohnungen für Flüchtlingsfamilien und sechs für Familien, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Sie sollen voraussichtlich im Dezember 2017 fertig sein.

Um diese Zeit zu überbrücken, „hat der Landkreis der Stadt Rheinfelden eine Interimslösung angeboten“, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt darf zwei Gebäude auf dem Gelände der GU Schildgasse anmieten, um die 36 Flüchtlinge dort bis Dezember unterzubringen. Die Stadt veranschlagt dafür eine außerplanmäßige Ausgabe von 110.000 Euro, die im Hauptausschuss einstimmig beschlossen wurde. 43 der bisher untergebrachten Flüchtlinge leben laut Stöcker in einem Mietverhältnis. Diese Menschen haben also selbst oder mit Hilfe von außen eine eigene Wohnung gefunden. Die restlichen 62 Menschen leben in von der Stadt angemieteten Wohnungen.