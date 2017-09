Rheinfelden Erstes Trinationales Kunst- und Weinfest beim Schloss Beuggen

Zum ersten Mal öffnet sich das Gelände von Schloss Beuggen zu einem Herbstfest. Passend zur Jahreszeit findet dort das erste Kunst- und Weinfest statt. Wir haben mit den Veranstaltern gesprochen.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Idee zur Veranstaltung bei einem Glas Wein entstanden sei, wie Christian Herzog, Betreiber des Schlosshotels und Restaurants, im Pressegespräch verrät. „Kunst und Wein gehören schon immer zusammen“, fügt Jürgen Blank hinzu.

Blank ist kein Unbekannter in Beuggen. Seit vielen Jahren organisiert der Kopf des Vereins Rügener Kleinkunstbühne Pro Musis den beliebten Töpfermarkt auf dem Schlossgelände. Seine weitreichenden Kontakte hat er genutzt, um zahlreiche Künstler, Kunsthandwerker und Musiker für die Premiere des Kunst- und Weinfests am Wochenende, 16. und 17. September, zu gewinnen. Besonders zu erwähnen seien „Die Mehlprimeln“, kündigt Jürgen Blank an. „Das bayerische Musikkabarett war die Begleitmusik der Fernsehsendung Scheibenwischer mit Dieter Hildebrandt“, erzählt der Festorganisator.

Neben dem Kulturprogramm erwarten die Besucher aber auch fünf Weinstände aus Baden, Frankreich und der Schweiz. „Wir versuchen ein Ort der Begegnung zu werden für diese drei Nationen“, sagt Schlossbesitzer Kai Flender, der die gute Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Rheinfelden/Schweiz bei der Vorbereitung des Fests lobt. Dass der Slowup, an dem die Straßen autofrei sind, am Festsonntag stattfindet, macht den drei Männern keine Sorgen. „Ich habe nichts gegen Fahrradfahrer, die vorbei kommen“, sagt Flender. Für Autofahrer stehen 400 Parkplätze auf der Fischerwiese hinter dem Schloss bereit.

Mit dem trinationalen Kunst- und Weinfest setzen Kai Flender und Christian Herzog die Liste der Veranstaltungen fort, die sie künftig beim Schloss Beuggen für die Öffentlichkeit übers Jahr verteilt anbieten. Nach dem Kunst- und Weinfest stehen als nächstes ein Silvesterball und ein Muttertagsbrunch mit Kinderbetreuung an.

Das bietet das Kunst- und Weinfest