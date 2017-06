Rheinfelden Erster Platz für Müllmonster Schlucki: Kinder haben beste Klimaschutzidee

Die Awo-Kids aus Karsau gewinnen mit ihrem Vorschlag des Müllmonsters Schlucki zur Mülltrennung beim Klimawettbewerb der Stadt Rheinfelden.

Gute Ideen sind gefragt, damit der Klimaschutz in den Alltag integriert wird. Erika Höcker, die im Rathaus den Klimaschutz managt, hat deshalb wieder einen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen. Zum Mitmachen eingeladen waren Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Firmen und Schulklassen. Am Wochenende wurden die Vorschläge öffentlich gemacht und prämiert.

Der zwölfjährige Jonas Müller schlug eine bessere Mülltrennung im öffentlichen Raum vor. Er möchte, dass der Müll, wie bereits in einigen Städten vorhanden, ordentlich nach Restmüll, Papier und gelber Sack getrennt wird. Ebenso fände Jonas einen separaten Behälter für Pfandflaschen sehr sinnvoll. Die Mülleimer sollen dann auffällig gestaltet werden, damit sie auch die nötige Aufmerksamkeit erzielen. Mit einem „Müllmonster“ Namens „Schlucki“ kamen Nina Steppe und Anna Meier gemeinsam mit den Kindern der Grundschulbetreuung der Awo-Kids aus Karsau auf eine ähnliche Idee. Das „Müllmonster“ soll den Kindern in einer lustigen Art und Weise das Mülltrennen schmackhaft machen, indem Schlucki den Müll einfach aufisst. „Die Kids kamen von selber auf die Idee“, so Leiterin Nina Steppe: „Sie haben sich gefragt, warum es auf dem Schulhof nur einen Mülleimer gebe.“

Gemeinsam mit Anna Meier, welche ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Awo absolviert, gestalteten sie ihr persönliches Monster. Mit dieser Form der Mülltrennung sollen Grundschüler von fünf bis zwölf Jahren schon auf dieses Thema sensibilisiert werden. Vorgeschlagen wurde auch ein Klima-Jahreskalender, in dem zu jedem Tag Tipps und Kniffe stehen, wie man das Klima am besten schützen könne. Zum Beispiel: „Statt Wäschetrockner trocknet die Sonne die Wäsche“ oder „Fahrgemeinschaften bilden“. Dieser Kalender könne mit dem städtischen Müllkalender verbunden werden, so der Umweltbeauftragte der Christusgemeinde, Joachim Schoch-Bösken.

Ein Beratungszentrum für Ökologie und nachhaltiges Bauen gab es ebenfalls als Klimaschutzidee sowie eine Einführung von öffentlichen Schulungen zum Heizen, Fahrverhalten, zum Konsum und zur Müllvermeidung. Die Jury unter VHS-Leiterin Gaby Dolabdjian, der Ressortleiterin Stadtmarketing und Tourismus Gabriele Zissel, Umweltbeauftragter der Christusgemeinde Joachim Schoch-Bösken und Geschäfstführer der Energieagentur im Landkreis Lörrach, Jan Münster, prämierten die Idee.

Auf dem dritten Platz kam Frank Brauer. Er wünscht sich ein Beratungszentrum für Ökologie und nachhaltiges Bauen. Der zweite Platz ging an Sonja Rothach, mit dem Jahres-Klimakalender. Den ersten Platz belegen die Awo-Kids mit dem „Müllmonster Schlucki“. Die Mitfahrerbank, das Gewinnerprojekt von 2016, steht in den Startlöchern. Hierbei sollten Personen ihre Fahrrichtung an einer ausgeschilderten Bank anzeigen und dann von Fahrern mitgenommen werden. Die Standorte in den Ortsteilen sind mittlerweile geklärt.

Es gab für die Ausgezeichneten Preisgelder von 300-Euro-, 200- und 100 Euro-Gutscheinen. Auf Platz fünf landete Jonas Müllers Mülltrennung im öffentlichen Raum (Preis: Gutschein für eine Stadtführung), Callum Mac Kerracher wurde Fünfter für den Vorschlag eines Slogans des Monats und öffentliche Schulungen (Preis: Führung durch die Tschamberhöhle).