Rheinfelden Erste Hilfe beim Sonnenstich und beim Baden im Rhein

Die Jugendabteilung der DLRG-Ortsgruppe Rheinfelden will am Samstag kurz und knackig Wissen vermitteln, das Leben retten kann.

Ob im Freibad oder im Rhein, das Badewetter zieht viele Rheinfelder ans und ins Wasser. Dass dort neben Spaß und Abkühlung auch Gefahren lauern können, ist vor allem der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, bewusst.

Deshalb ist die Erste Hilfe bereits ab der Altersklasse der 13- und 14-Jährigen ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung in der Ortsgruppe. Die DLRG-Jugend hat sich für die Bevölkerung daher etwas ausgedacht. Für jeden, dessen Erste-Hilfe-Kurs nun schon etwas länger zurückliegt, und alle, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, bietet die Ortsgruppe am Samstag ein freies Erste-Hilfe-Training in der Innenstadt an, gegenüber der City Lounge.

Unter anderem werden die stabile Seitenlage, die Herz-Lungen-Wiederbelebung und Erste Hilfe bei Sonnenstich „kurz und knackig thematisiert“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Zu jedem Übungsfall werden in fünf Minuten die wichtigsten Fakten erklärt, das Szenario geübt und Fragen beantwortet. Zur Aufbesserung der Jugendkasse findet gleichzeitig ein Kuchenverkauf statt. „Uns ist wichtig, dass alle wissen: Jeder kann helfen! Kleine Maßnahmen können oft lebensrettend sein. Keiner soll Angst haben, etwas falsch zu machen! Wir freuen uns über jeden, der vorbeischaut, ein paar Tipps mitnimmt und sich danach sicherer fühlt.

Den Nachmittagskaffee bereichern wir durch unseren Kuchenverkauf gleich mit“, meint Tobias Sommer, der Jugendleiter der DLRG Rheinfelden. Die Ortsgruppe freut sich über interessierte und Bürger, Jung und Alt, Groß und Klein.

Samstag, 24. Juni, von 9 bis 15 Uhr vor der City Lounge in Rheinfelden.