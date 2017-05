vor 3 Stunden SK Rheinfelden Eröffnung der Freibadsaison wird in Rheinfelden um eine Woche verschoben

Ursprünglich sollte das Freibad in Rheinfelden am kommenden Samstag in die Saison starten. Wegen der schlechten Wetterprognose und sich verzögernder Revisionsarbeiten öffnet das Bad erst am 20. Mai.