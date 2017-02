Rheinfelden Entwurzelter Baum fällt auf Fahrbahn direkt vor ein Auto

Glück im Unglück hatte am Montagmorgen ein Autofahrer auf der L 139 zwischen Niedereichsel und Degerfelden.

Am Montagmorgen befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem VW die L 139 von Niedereichsel in Richtung Degerfelden. Etwa 100 Meter nach dem Ortsausgang Niedereichsel fiel plötzlich ein etwa 35 Meter großer Baum vom Hang auf die Fahrbahn und landete direkt vor dem VW.Dessen Fahrer überfuhr den Baumwipfel, wodurch die Front am Auto beschädigt und der rechte Reifen aufgerissen wurde. Der VW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.Einem nachfolgenden Pkw-Fahrer gelang es rechtzeitig zu bremsen.Nach Auskunft des hinzugezogenen Revierförsters ist der Baum wahrscheinlich aufgrund der Länge und des aufgeweichten Bodens im Zusammenhang mit dem Wind samt Wurzel ausgerissen worden Von der angeforderten Straßenmeisterei wurde die Fahrbahn gesäubert.