Rheinfelden Energiedienst ehrt Jubilare und Pensionäre

Das Unternehmen zeichnet 25 Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit aus und verabschiedet 17 Kollegen in den Ruhestand.

Martin Steiger, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG, würdigte bei der Jubilarfeier im Gasthof Maien im Rheinfelder Ortsteil Eichsel die Leistungen langjähriger Mitarbeiter. „Wären Sie mit dem Unternehmen verheiratet, so könnten wir nun gemeinsam die Rubin- beziehungsweise Silberne Hochzeit feiern“, sagte Steiger. Er zeichnete sechs Mitarbeiter für 40-jährige Betriebszugehörigkeit und 19 Mitarbeiter für 25-jährigen Dienst aus und dankte allen für ihren unermüdlichen Einsatz. Flexibel, zuverlässig, verantwortungsbewusst und mit viel Know-how seien die Mitarbeiter den Veränderungen und Anforderungen der vergangenen Jahre begegnet. Weitere 17 Mitarbeiter verabschiedete Martin Steiger in den Ruhestand beziehungsweise die Altersteilzeit, wie Energiedienst in einer Pressemitteilung schreibt.

