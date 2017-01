Rheinfelden (CH) Endstation für River Nights

Das Open-Air-Festival River Nights war schon im vergangenen Jahr in Pratteln nur mäßig besucht. Der Veranstalter Z7 zieht jetzt einen Schlussstrich unter das Abenteuer.

Der Traum von einem großen Popfestival in Rheinfelden ist ausgeträumt: Nachdem die erste Ausgabe von „River Nights“ im vergangenen Jahr nach Pratteln ziehen musste, wird es das Open-Air-Festival künftig gar nicht mehr geben.

Es war von Anfang an der Wurm drin: Das „River Nights“-Open-Air-Festival kam nie richtig in die Gänge. Im vergangenen April hatten die Verantwortlichen der Pratteler Konzertfabrik Z7 zusammen mit der Stadt Rheinfelden über die Pläne für ein Popfestival im Zähringerstädtchen informiert. Auf dem Dach des Rhein-Parkings sollten im August 2016 an drei Tagen internationale Popgrößen auftreten.

Doch es kam anders: Der Vorverkauf lief schlecht, es gab Probleme mit dem Standort und die Zeit wurde knapp. Die Organisatoren beschlossen daraufhin, das Festival nicht in Rheinfelden, sondern im Z7 in Pratteln durchzuführen. Das vereinfachte die Organisation. Trotzdem war dem Festival kein Erfolg beschieden: Statt der ursprünglich angestrebten 2000 bis 3000 Zuschauer pro Abend kamen nur wenige Hundert. Ein schweres Verlustgeschäft. Deswegen zieht das Z7-Team nun einen Schlussstrich unter dieses Abenteuer:

„Ein River Nights-Festival wird es nicht mehr geben. In der Schweiz finden bereits so viele Open-Air-Veranstaltungen statt, dass die Nachfrage für neue Festivals zu gering ist“, sagte Steven Mandel vom Z7. Und er nennt noch einen weiteren Grund: „Es gibt nicht mehr genügend zugkräftige Künstler. Neue Künstler verschwinden oftmals so schnell, wie sie gekommen sind.“ Mit Rheinfelden sei man aber weiterhin in Kontakt. „Über die gute Partnerschaft sind wir sehr erfreut und unser Interesse ist daher groß, in Zukunft Konzerte in Rheinfelden zu veranstalten“, sagte Steven Mandel.