Rheinfelden Endstadion für die Schifffahrt am Rhein endet in Rheinfelden

Endstadion für die Schifffahrt am Rhein endet in Rheinfelden

Im Rheinfelder Hafen endet die Schiffbarkeit des Rheins. Hier werden Aluminium und Sand für die Chemieindustrie umgeschlagen.

Wenn man von der Böschung unterhalb der Basler Straße hinunter auf den Kai des Rheinfelder Hafens kommt, sieht man das Schiff zunächst gar nicht. Wer als Mittelmeer- oder Ostseeurlauber die großen Passagierhäfen gewöhnt ist, hat vermutlich unwillkürlich riesige Fähren und Kreuzfahrtschiffe mit mehreren Decks erwartet. Aber im kleinen Rheinfelder Hafen legen natürlich keine Kreuzfahrtschiffe und Ostseefähren an.

Die Schiffe, die in Rheinfelden ihre Ladung löschen, transportieren Sand, Kies, Lava, Anthrazitkohle, Eisenerzkonzentrat oder Aluminium. Und Binnentransportschiffe auf Flüssen liegen sehr tief im Wasser, so auch der holländischer Frachter, der heute Aluminiumblöcke und Rohre liefert. Rheinfelden ist der letzte Hafen am Rhein, von der Schiffbarkeit her gesehen – der erste aber nach der Zählung der Rheinkilometer, wie Achim Neidhardt betont. Neidhardt ist Geschäftsführer der Rhenus Port Logistics Weil am Rhein der weltweiten Rhenus-Gruppe; Rheinfelden ist eine Weiler Filiale unter der Leitung seiner Frau Marina Neidhardt.

Aluminium ist größter Abnehmer

Zwischen 150 000 und 200 000 Tonnen Material setzt der Hafen laut den beiden jährlich um; 2016 seien es durch langanhaltendes Niedrigwasser nur 120 000 Tonnen gewesen, in den Spitzenzeiten um die Jahrtausendwende bis zu 280 000 Tonnen (ein nicht ganz fairer Vergleich: Die schweizerischen Rheinhäfen in Kleinhüningen, Birsfelden und Muttenz hatten 2010 einen Umsatz von 6,5 Millionen Tonnen). Der größte Abnehmer im Rheinfelder Hafen ist die Aluminium Rheinfelden GmbH; weiteres Material geht direkt auf Baustellen oder wird auf Kommission im Hafen zwischengelagert. Stoffe wie Sand und Kies werden aber auch regelmäßig in die Schweiz exportiert: „Das lohnt sich trotz Zoll“, versichert Achim Neidhardt.

Die heutigen Aluminiumblöcke werden in Pendelfahrten von zwei Sattelschleppern zur Aluminium Rheinfelden im Osten der Stadt gefahren. Ein Schienenkran hievt die großen Blöcke aus dem Laderaum des Schiffes und lädt sie auf der Rangierfläche ab, von wo sie einer der acht festangestellten Hafenarbeiter mit dem Gabelstapler auf die Ladefläche der Laster hebt. Der zweite Kran baggert derweil Kohleanthrazit aus dem Offenlager am andern Ende des kleinen Kais und lässt die Ladung in einen Kipplaster fallen. Bis zu 7000 Tonnen solchen Materials können auf dem etwa 5000 Quadratmeter kleinen Hafengelände gleichzeitig gelagert werden.

Ist die Ladung gelöscht oder gerade kein Schiff im Hafen, werden laut Neidhardts die Krananlage geschmiert, die Radlager gereinigt oder andere Geräte gewartet: „Es gibt immer etwas zu tun.“ Oberste Priorität habe jedoch die Sicherheit der Mitarbeiter; das Hafengewerbe sei „sicherlich nicht ungefährlich“, gibt Achim Neidhardt zu bedenken. Es gebe sogar fürs Schmieren der Radlager vorgeschriebene Pläne und mehrmals Kontrollen im Jahr.

Hafen besteht seit 1933

Der Hafen Rheinfelden wurde 1933 von den großen Firmen der energieintensiven Aluminium- und Elektrochemie-Industrie der erst elf Jahre zuvor gegründeten Stadt errichtet. Die Rhenus als Hafenunternehmen habe das Potential erkannt und noch im selben Jahr die Konzession für den Betrieb beantragt, erzählt der Geschäftsführer. Warum es keinen Hafen auf Schweizer Seite gibt, können Neidhardts nicht sagen.

Achim Neidhardt weiß nur, dass eine leichte Biegung des Rheins nach Norden genau an der Stelle des existierenden Hafens für bis zu 16 Meter tiefes Wasser sorgt: „Zu niedrig zum Anlegen war der Pegel hier noch nie“, bestätigt ihm seine Frau. Hingegen könne Rheinfelden bei Hochwasser bisweilen nicht angefahren werden, weil die Schiffe dann nicht unter der Mittleren Brücke in Basel hindurchpassten. Ein Anschluss an die nahe Bahnstrecke sei allerdings nie ein Thema gewesen, sagt Achim Neidhardt auf Nachfrage: „Das wäre interessant aber keine Pflicht. Wir sind zufrieden, wie es jetzt läuft.“