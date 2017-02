Rheinfelden Endspurt für die fünfte Jahreszeit  die Termine am Fasnachtsdienstag

Endspurt für die fünfte Jahreszeit – die Termine am Fasnachtsdienstag

Am Fasnachtsdienstag stehen weitere Veranstaltungen auf dem Programm, bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Nollingen



Hexenfraß: Die Höllhooge Bruet veranstaltet am Dienstag, 28. Februar, ab 11Uhr den Hexenfraß in der Alu-Kantine Rheinfelden. Kein Eintritt.

Kinderball: Der Kinderball der Narrenzunft Rheinfelden mit Kinderunterhaltung findet am Dienstag, 28. Februar, 14 Uhr, im Bürgersaal statt. Der Eintritt zum Ball ist frei.

Fasnachtsverbrennung: Die Verbrennung der Narrenzunft Rheinfelden findet am Dienstag, 28. Februar, ab 20 Uhr auf dem Oberrheinplatz statt.



Degerfelden

Kinderfasnacht: Am Dienstag, 28. Februar, veranstaltet das Narrennest Degerfelden wieder die Kinderfasnacht. Treffpunkt und Anmeldung zur Kostümprämierung der besten Kinderkostüme zum Motto „Bauernhof – Krawall im Stall“ ist um 13.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Degerfelden. Um 13.45 Uhr steht der Start des Kinderumzugs vom Dorfplatz zur Fridolinhalle Degerfelden auf dem Programm. Beim Kinderball herrscht buntes Treiben mit einem Spielwettbewerb und Kostümprämierung für Kinder. Der Eintritt zur Veranstaltung frei.



Nollingen

Kehrausball: Am Fasnachtsdienstag, 28. Februar, veranstaltet der SV Nollingen den traditionellen Kehrausball in der Hebelhalle in Nollingen. Beginn ist um 20.11 Uhr, Einlass ab 19.11 Uhr. Begleitet wird der Abend von der Partyband „Fashion Project“, darüber hinaus haben verschiedene Guggenmusiken ihren Einmarsch zugesagt. Außerdem gibt es eine gemütliche Kaffeestube sowie eine Longdrink- und eine Zäpflebar.