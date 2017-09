Rheinfelden Endlich rollt der Verkehr wieder auf der Warmbacher Straße

Die Warmbacher Straße ist seit Mittwoch wieder offen. Eine Komplettsperrungwird am Sonntag nötig sein. Pro Rheinfelden plant ein Werbefest für Kunden im Oktober.

„Ob’s wohl stimmt?“, haben verschiedene Verkehrsteilnehmer geargwöhnt, als das Regierungspräsidium vor wenigen Tagen das Ende der Vollsperrung für die Warmbacher Straße angekündigt hat. Es stimmt. Seit Mittwochfrüh rollt der Verkehr wieder durch die Ortsdurchfahrt der B 34 in zwei Richtungen. Die letzten Restarbeiten an Gehwegen und Fahrbahnmarkierungen werden bei laufendem Betrieb gemacht.

Wie reagieren die Anwohner? Mittwochfrüh stehen noch die Absperrbaken an den Straßenrändern, die seit Anfang November in weiten Teilen den Verkehr ferngehalten haben. Am Dienstag noch meinte eine Anwohnerin, die im Garten zur Straße hin arbeitete, in die Stille der Umgebung hinein: „Nicht mal ein ganzes Jahr haben wir Ruhe gehabt.“ Irgendwie gehe es doch nicht gerecht zu, dass nun wieder Fahrzeugen mit Reifenlärm und Motorengeräuschen passieren.

Das Regierungspräsidium, das zuletzt die Arbeiten wegen schlechten Wetters kurzzeitig unterbrechen musste, hat nach Angaben von Maren Schäpers von der Straßenbauverwaltung in Bad Säckingen jedenfalls viel dafür getan, dass es die Anlieger zwischen Einmündung Mouscron-Allee und Ortsende Warmbach nun auch im Tempo-30-Bereich leiser haben. Es wurde ein lärmarmer Asphalt eingebaut. Der flüstert zwar nicht wirklich, verspricht aber doch innerhalb des Ortes zwei bis drei Dezibel weniger Lärm.

Beim Spontantest am Straßenrand war ein gedämpftes Abrollgeräusch im Vergleich zum normalen Straßenbelag auszumachen. Das Regierungspräsidium rechnet für die Strecke deshalb mit etwa 20 Prozent Mehrkosten im Vergleich zu herkömmlichen Ausführungen. Das verwendete Mischgut sieht grobkörnig aus und wirkt grobporig, der spezielle Aufbau der Oberfläche soll zur Schallreduzierung beitragen. Bei vor der Straßensperrung im Zuge des Lärmaktionsplans gezählten 15 000 Fahrzeugen am Tag, die durch Warmbach rollen, kein zu vernachlässigender Effekt.

Kaum, dass die Absperrungen aufgehoben waren, machten sich die Verkehrsteilnehmer auch schon auf den Weg, der monatelang umfahren wurde, entweder über die offizielle Umleitung Herten und Degerfelden oder über die A 861. Die kann bis Sonntag an den Ein- und Ausfahrten Rheinfelden-Süd nicht benutzt werden, dort wird ebenfalls der Belag saniert. Vorbeifahren mit Ampelregelung im Geradeausverkehr ist möglich. Am Sonntag gibt es auf dem Abschnitt eine Vollsperrung. Für die Polizei war der erste Tag laut Bernhard Weis vom Revier Rheinfelden vollkommen unauffällig. Am Morgen, so sein Eindruck, haben die Fahrer erst allmählich entdeckt, dass es jetzt wieder durch Warmbach geht.

Wie reagiert der Handel? Die monatelange Sperrung war eine „harte Probe“, wie es Markus Sailer (Textil Sailer) ausdrückt. Dass jetzt so aufs Tempo gedrückt werde, sei fast schon ein bisschen unheimlich. „Richtig fertig ist die Straße ja schließlich noch nicht.“ Dass es nun sogar zwei Wochen vor der Zeit geklappt hat, sieht Sailer auch dem Druck der Einzelhändler geschuldet – insbesondere der Initiative von Holger Roy (Modehaus Bohn). Der hatte, wie berichtet, einen Protestbrief an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt verfasst, den 88 Gewerbetreibende unterzeichnet hatten.

Es folgte ein Runder Tisch mit Behördenvertretern und Projektverantwortlichen. „Ich denke, dass der Druck geholfen hat“, so Roy am Mittwoch. Dass die Straße nun wieder befahrbar ist, habe er erst geglaubt, als er’s am Morgen selbst gesehen habe. Nun werde er alle seine Kunden informieren, per Post, Telefon und auch via sozialen Netzwerken. „Es war wirklich auffällig, wie viele Kunden nicht mehr zu uns gekommen sind“, so Roy. Den Ausfall der vergangenen Monate werde er aber nicht mehr reinholen können.

Pro Rheinfelden plant für Anfang Oktober einen Einkaufsevent, an dem sich wohl auch die Stadt finanziell beteiligen wird. „Ich finde das fast zu spät, das ist ja noch ein Monat hin“, so Roy. Gabriele Zissel erklärte auf Nachfrage, dass die Planungen für das Fest unter dem Motto „Einkaufen ohne Umwege“ laufen, allerdings noch nicht alle Details geklärt seien.