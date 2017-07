Rheinfelden Endlich das Abi in der Tasche: Abschluss am Technischen Gymnasium in Rheinfelden

Endlich das Abi in der Tasche: Abschluss am Technischen Gymnasium in Rheinfelden

23 Absolventen des Technischen Gymnasiums Umwelttechnik an der Gewerbeschule Rheinfelden haben die Prüfungen bestanden.

Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Ulf Burkhardt von der Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule Freiburg fanden am 29. und 30. Juni die mündlichen Abiturprüfungen an der Gewerbeschule Rheinfelden statt. Am Abend des zweiten Tages stand schließlich fest: Die 23 Absolventen des Technischen Gymnasiums Umwelttechnik an der Gewerbeschule Rheinfelden haben das hervorragende Gesamtergebnis mit einem Schnitt von 2,4 erreicht.

Dieses Ergebnis begeisterte alle, wie der stellvertretende Schulleiter Richard Krischak in einer Pressemitteilung schreibt. Am vergangenen Freitag fand die Abifeier, wie schon im letzten Jahr, in der Hans-Thoma-Halle in Warmbach statt. In seiner Abschiedsrede hob Schulleiter Jürgen Maulbetsch die guten Leistungen der Abiturienten hervor. Vier Schülerinnen und Schüler schlossen mit einer Eins vor dem Komma ab. Dies sei das Ergebnis einer engagierten Lernhaltung und einer guten Zusammenarbeit mit den Lehrern, sagte er.

Mit dem Abitur in der Tasche haben die Abiturienten beste Startvoraussetzungen für ihre berufliche Zukunft und für ein selbstbestimmtes Leben.

Der Abi-Jahrgang