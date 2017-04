Rheinfelden Endgültiges Aus für den Festschopf in Karsau

Endgültiges Aus für den Festschopf in Karsau

Für das Stadtbauamt stellt sich der Streitfall Nutzung des SV Karsau Festschopfs baurechtlich als klare Sache dar. Eine weitere Nutzung kommt demnach aus mehreren Gründen nicht mehr in Frage.

Am Aus nicht nur für den 1. Mai-Hock wird somit nichts mehr ändern, zu viele K.O.-Kriterien führt die Verwaltung dazu ins Feld. Nach Prüfung aller baurechtlichen Fakten teilt Wolfgang Lauer als Leiter des Stadtbauamts in einer Stellungnahme mit, „dass trotz der Vorschläge für eine weitere Nutzung keine Genehmigungsfähigkeit gegeben ist“.

Er weist darauf hin, dass nach Rechtslage auch „niemand eine Genehmigung der Nutzung des Festschopfes ernsthaft in Aussicht stellen“ gekonnt habe, „auch wenn diese Aussage so im Raum steht“. Verständnis zeigt Lauer aber, dass sich die Verantwortlichen beim SV über den Planungsaufwand ärgern. Dies sei auch bei den beteiligten Mitarbeitern der Stadtverwaltung nachvollziehbar, heißt es. Die Stadt bleibt bei ihrer schon 2016 vertretenen Linie von Baurecht und Ordnungsamt: Gefährdungen für Besucher des Schopfes zu vermeiden, heißt das „oberste Ziel“. Zum seit August 2016 verfügten Verbot, den Schopf an der Panoramastraße für Veranstaltungen zu nutzen, verweist Lauer auf Gespräche mit den Beteiligten über die Situation und die Suche nach Alternativen.

Der Stadt, so Lauer, sei es stets wichtig gewesen, dass alle Beteiligten in den Entscheidungsprozess einbezogen werden, weshalb es auch „runde Tische“ mit Vertretern des SV, der Wilden-Clique, dem Ortschaftsrat sowie Ordnungs- und Baurechtsamt gegeben habe. Außerdem fehle trotz intensivem Suchen eine Baugenehmigung. Sämtliche Archive seien bemüht, betont Lauer. Er verweist darauf, dass die Ortsverwaltung zwar Pläne vorgelegt habe, die aber „weder genehmigt“ waren noch den aktuellen Bestand wiedergeben.

Als weiterer Hinderungsgrund für eine Genehmigung fällt der Paragraph 35 des Baugesetzbuchs ins Gewicht, der Bauen außerhalb des bebauten Ortsteils regelt. Dabei spiele keine Rolle, ob das Gebäude im Flächennutzungsplan dargestellt sei. Im Außenbereich dürfe grundsätzlich nicht gebaut werden und eine „Festhalle“ stelle auch kein privilegiertes Objekt dar. Aus Sicht der Stadt gebe es deshalb auch keinen Ermessensspielraum.

Dazu komme, dass das bestehende Gebäude direkt am Waldrand liege, obwohl grundsätzlich ein Abstand von 30 Metern einzuhalten ist. „Auch hieran scheitert eine mögliche Genehmigung“, sagt Wolfgang Lauer, der auch darauf verweist, dass der Schopf mitten in der Trasse der künftigen Autobahn 98 liegt und das Regierungspräsidium Freiburg den Abbruch angekündigt habe. Und auch der Brandschutz stimme bei dem Gebäude nicht.