Rheinfelden Ellen Haubrichs kämpft für Anwohner der Rudolf-Vogel-Anlage

Die Stadträtin Ellen Haubrichs sieht die Lebensqualität an der Rudolf-Vogel-Anlage beeinträchtigt, wenn die Tiefgarage in der Kapuzinerstraße gebaut wird.

Die partei- und fraktionslose Stadträtin Ellen Haubrichs hat sich mit einem umfangreichen Schreiben an den SÜDKURIER gewandt, in dem sie zwei Anträge ankündigt, die sie bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 26. Januar, im Rathaus stellen will. Es geht dabei darum, dass sie durch die Modernisierung des neben dem Hochrhein-Center in der Kapuzinerstraße stehenden Gebäudekomplexes massive Nachteile für die Bewohner der Rudolf-Vogel-Anlage 1 bis 4 ausmacht.

Haubrichs fordert, der Gemeinderat solle seine Entscheidungshoheit in der Kapuzinerstraße nicht untergraben lassen. „Grundsätzlich ist gegen das Projekt nichts einzuwenden“, so Haubrichs. Allerdings kritisiert sie, dass der Investor nicht auf seinem Grundstück bleibe, sondern für den Bau einer Tiefgarage Bewohner der Rudolf-Vogel-Anlage ihre Gärten und Stellplätze aufgeben müssten: „Diese Tiefgarage bleibt jedoch nicht unter dem Neubau, sondern zieht sich unterirdisch bis auf einige Meter an die rückwärtige Fassade der Rudolf-Vogel-Anlage heran.“

Die der städtischen Wohnbau gehörenden Rudolf-Vogel-Anlage gilt als städtisches Entree von Süden her. Hinter dem Gebäudeensemble zieht sich über die gesamte Breite eine Gartenzone, es gibt einen Streifen mit nicht überdachten Pkw-Stellplätzen. Der Platz dieser Gartenzone und der Pkw-Stellplätze würden zur Errichtung der Tiefgarage benötigt werden.

Die Anwohner seien bereits informiert, dass es eine Bauphase von mindestens einem Jahr geben solle. In der Reihe der Stellplätze würden auf dem Grundstück der Rudolf-Vogel-Anlage große runde Oberlichter installiert. Dadurch entfielen Stellplätze oder Gartenanteile. Haubrichs sieht die Lebensqualität der Bewohner der Rudolf-Vogel-Anlage in mehreren Punkten stark beeinträchtigt. Sie befürchtet zudem Schäden an der Bausubstanz und mahnt an, den Denkmalschutz zu beachten.

Platz für Garten, Mülltonnen und Autos würde fehlen. Offen sei, wie der Gartenanteil der Mieter in Zukunft aussehe und was dort noch gepflanzt werden könne. Auch gebe es den Plan, die in ihrer Zahl reduzierten Stellplätze später teurer an ihre Vorbesitzer zu vermieten. Um diese und andere Ängste und Nöte kundzutun, haben die Bewohner im November einen Offenen Brief verschickt.

Eine Reaktion des Oberbürgermeisters lasse sie befürchten, dass die Einsprüche der Anwohner im Verfahren „dann wohl nur noch zur Kenntnis genommen und mehr oder weniger abgewiegelt“ würden. „Und: Falls es hinter den Kulissen verbindliche Absprachen geben sollte, bei denen die Stadt regresspflichtig würde, wenn sie diese nicht einhält, so werden diese Absprachen schnell zu Daumenschrauben für den Gemeinderat, wenn er darüber entscheiden soll.“

„Aufgrund des hohen Konkretisierungsgrads der Pläne sehe ich einen sofortigen Informations- und Handlungsbedarf“, so Haubrichs, die zwei Anträge stellen will: Kurzfristig und schnellstmöglich solle man einen Runden Tisch einberufen, an dem alle Beteiligten, die Mieter und natürlich auch Vertreter des Gemeinderates teilnehmen, um über die Planung zu informieren. Zweitens solle ein vertrauensbildender Dialog mit dem Gemeinderat und den Bewohnern stattfinden. Dieser solle schnellstmöglich eingeleitet und im Sinne einer einvernehmlichen Lösung für alle Parteien gepflegt werden. Haubrichs schlägt einen Vor-Ort-Termin vor.