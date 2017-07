Rheinfelden Einzelhändler laufen Sturm gegen Sperrung der Warmbacher Straße

Holger Roy vom Modehaus Bohn schreibt im Namen der Geschäftstreibenden in Rheinfelden einen Protestbrief an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.

Einzelhandel und Gastronomie in der Innenstadt wollen nicht länger still hinnehmen, dass ihr Umsatz weg bricht durch die Dauerbaustelle Warmbacher Straße bis Ende September. Den Kunden werde es zu mühsam, sich im Stau und mit Zeitverlust in Geschäfte und Lokale zu kämpfen. 88 Betriebe, darunter große Unternehmen wie Hieber, Aldi, Müller-Markt und H&M, haben einen von Holger Roy (Modehaus Bohn) initiierten Protestbrief an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt unterschrieben. Sie drängen auf ein Gespräch und erwarten Lösungen.

Die Geduld der Geschäftsleute ist zu Ende. Seitdem die Warmbacher Straße vor einem Monat komplett für den Verkehr gesperrt wurde, verschärft sich für sie die Lage. Quer durch die Branchen beklagen die Geschäftsleute im Einzelhandel und der Gastronomie, Bäcker und Metzger inklusive, dass sie deutliche Umsatzrückgänge haben, weil weniger Kunden einkaufen. Sie verweisen auf zahlreiche Kundenreaktionen. So mancher erkläre, dass ihm die Fahrt nach Rheinfelden zu mühsam sei unter diesen Bedingungen.

Wer über die A 861 einfahren möchte, stehe in der Regel im Stau und komme nur im Schritttempo ins Zentrum, und über die Dörfer zu fahren, wie es die Umleitung empfiehlt, bedeute einen großen Umweg. Für kleine Geschäfte werde es allmählich eng. Wer ohnehin nur 1000 Euro am Tag Umsatz macht, spüre es gewaltig, wenn abends nur noch 300 in der Kasse sind, gibt Holger Roy zu bedenken. So mancher müsse bereits private Reserven zuschießen, um seinen Betrieb am Laufen zu halten. Er bedauert, dass die Geschäftsleute, die immer wieder versucht haben, sich bei der Stadtverwaltung mit ihren Problemen bemerkbar zu machen, in der Hoffnung, dass ihr Anliegen ernst genommen wird, bisher „abgeblockt“ worden seien, heißt es.

Dass im Rathaus nur eine technische Lösung verfolgt werde, ohne Rücksicht auf den Einzelhandel empöre. Für kleine Geschäfte wird es allmählich kritisch. Vor diesem Hintergrund hat Holger Roy die Sache der Gewerbetreibenden in die Hand genommen und mit seinem Schreiben an OB und Unterschriftenliste offene Türen bei den Kollegen eingerannt. Die Betroffenen drängen auf ein zeitnahes Gespräch mit dem Oberbürgermeister, damit er Rede und Antwort stehe. „Es kann nicht sein“, heißt es von allen Seiten, dass eine Baustelle ursprünglich bis Ende März angekündigt ist und dann sechs Monate länger dauere und die Stadtverwaltung darauf verzichte, mit dem Gewerbe zu kommunizieren.

Roy fügt an, dass die Warmbacher Straße dann wohl immer noch nicht ganz fertig werde, wie zu hören sei. Unverständlich sei, warum die Stadt mit Unternehmen zusammenarbeite, die, weil sie die Kapazität gar nicht hätten und mit den Bauarbeiten nicht vorankommen, betont Roy. Auch die Stammkunden seien „genervt“, lässt er wissen. Selbst Handwerker vor Ort klagen, weil Mitarbeiter längere Fahrtzeiten für Termine von und nach Rheinfelden brauchen. „Eine Zufahrt ist zu wenig“, sagt Holger Roy. Die Betroffenen können nicht nachvollziehen, dass die Stadtverwaltung so wenig Rücksicht auf die Geschäftsentwicklung in der Stadt nehme, denn „das kostet das eine oder andere Geschäft“.

Und selbst die Gastronomie klage über 25 Prozent weniger Umsatz. Mittagsgäste bleiben angesichts der Verkehrsprobleme weg, für Kunden gilt: Zeit ist Geld. Positiv falle nur auf, dass der Parkdruck wegfalle, für alle, die noch in die Stadt zum Einkaufen finden, heißt es ironisch. Holger Roy und 88 Mitstreiter erhoffen sich aus dem Gespräch, dass die Stadt Lösungen anbietet und die Maßnahme beschleunigt. „Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen“, erklärt Holger Roy dazu. Sein Wunsch beim Blick auf die Branchen: „Ich hoffe, sie überleben alle.“ Alle Geschäftsleute haben sich dankbar gezeigt, über seine Initiative. „Endlich macht jemand etwas“, habe er oft gehört.

OB Klaus Eberhardt verweist auf Anfrage darauf, dass unabhängig von der Aktion der Gewerbetreibenden, die Stadt bereits Initiative an den Tag lege und am 20. Juli eine Informationsveranstaltung mit Gewerbeverein und allen Beteiligten der Baumaßnahme Warmbacher Straße veranstalten. Sie sollen dann erklären, warum die Maßnahmen sich so lange hinziehen. Der OB weist darauf hin, dass die Hauptmaßnahme der Stadt Kanalbau „bereits seit April durch“ sei. In Folge sind unter anderem Badenova, Breitbandversorgung und Straßenbau am Zug. Auf die Kritik entgegnet der OB: „Ich wehre mich, das allein der Stadt anzulasten.“ Das Gespräch komme auch nicht „unter Druck“ zustande, sondern befinde sich schon seit längerem in der Planung, denn „wir haben nichts zu verbergen“.