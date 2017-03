Rheinfelden/Schweiz Einwand von Schweizer Naturschützern: Rheinsteg könnte tödliche Falle für Vögel werden

Vier Einwände sind gegen den geplanten Rheinübergang in Rheinfelden eingegangen. Einer kommt von der Naturschutzorganisation Birdlife.

Gegen das grenzüberschreitende Projekt Rheinsteg sind bei der schweizerischen Nachbarstadt vier Einwände eingegangen – einer davon kommt von der Naturschutzorganisation Birdlife Aargau. Diese bemängelt, dass die geplante Drahtseilkonstruktion zur tödlichen Falle für Vögel werden könnte. „Wir sind nicht gegen den Steg, sondern gegen die Konstruktion“, so eine Sprecherin der Schweizer.

Weitere Informationen Rheinsteg zwischen den Rheinfelden: Eine anspruchsvolle Planung

Laut Planungen hängt der Steg an dünnen Drahtseilen. Diese seien für die Vögel nicht wahrnehmbar, so dass sie dagegen fliegen und sich verletzen könnten, befürchtet Birdlife. Auch sei der Abstand zwischen den Seilen zu schmal, um gefahrlos durchfliegen zu können. Der Steg liege zudem in der Einflugschneise vieler Wasservögel.

Bedauerlich sei, so die Sprecherin weiter, dass bei der Ausschreibung des Stegs explizit auf die Vogel-Thematik hingewiesen worden sei. „Die jetzt ausgewählte Konstruktion geht aber überhaupt nicht darauf ein.“ Eine Lösung könne Birdlife nicht anbieten, dies sei Aufgabe der Ingenieure und Architekten. Allerdings gebe es Studien, dass Vögel auf farbige Markierungen an solchen Konstruktionen reagieren. Inwiefern die eingegangenen Einwände den Zeitplan des Millionen-Projekts beeinträchtigen, steht nicht fest. Geplant ist, dass die Arbeiten im zweiten Halbjahr 2017 beginnen und 2018 fertiggestellt sind. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hatte erklärt, dass er sich noch in dieser Woche mit den schweizerischen Behördenvertretern über die eingegangenen Einwände austauschen wolle.