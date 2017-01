Rheinfelden Einst war Paolo Balliello selbst Einwanderer, nun gibt er Deutschkurse

Damit Zuwanderer ihre neue Heimat besser verstehen, bietet Paolo Balliello einen Deutschkurs im Treffpunkt Gambrinus in Rheinfelden an.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der 74-jährige ehrenamtliche Helfer stammt aus Norditalien und hat alle Schwierigkeiten, in einem anderen Land Fuß zu fassen, selbst erlebt. Ausgestattet mit einem riesigen Allgemeinwissen, viel Geduld und dem Langenscheidt-Buch „Deutsch im Alltag“ wartet er jeden Montag um 19 Uhr auf Lernbegierige mit Kenntnissen einer europäischen Sprache. Dann wird zwei Stunden lang Deutsch gesprochen, das Angebot ist kostenlos.

2016 kamen insgesamt 19 Zuwanderer zum Deutsch sprechen. Für Balliello ist jede Unterrichtsstunde ein Balanceakt zwischen zu schwer, für den, der gerade anfangen Deutsch zu lernen, und zu leicht für den, der das alles schon kennt. „Das richtige Niveau zu finden, ist nicht einfach, aber es ist wichtig Deutsch zu sprechen, damit die Menschen begreifen, was da gesagt wird“, meinte der begeisterte Kursleiter. Er möchte, dass sich die Menschen in der Stadt verstehen und aufeinander zugehen.

Von 1972 bis 1985 hatte er in der VHS Italienisch gelehrt, um bei der Bevölkerung Verständnis für die aus Italien stammenden Mitbürger zu erwecken. Nun bietet er von Januar bis April jeden Montag im Gambrinus die Möglichkeit Deutsch zu sprechen an. Dabei wird auch über philosophische Fragen diskutiert, es werden kulinarische Köstlichkeiten behandelt oder Ausflüge in die Geschichte unternommen.

Balliello geht auf Fragen der Teilnehmer ein, um den Abend lebendig zu gestalten. „Schwierig wird es bei Fragen zur Grammatik“, sagt er augenzwinkernd. Die Leiterin des Bürgertreffpunkts, Stefanie Franosz, ist begeistert von diesem Angebot und hofft auf eine regere Teilnahme. Beim ersten Angebot blieben die Stühle leer, vielleicht, weil der Kurs aus den Nachmittags- in die Abendstunden verlegt wurde.