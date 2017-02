Rheinfelden Einmal Latschari immer Latschari: Henner Heßler blickt auf 50 Jahre Fasnacht zurück

Henner Heßler macht seit 50 Jahren Fasnacht in Rheinfelden. Auch wenn er nicht mehr aktiv ist, bleibt er seiner Clique, den Latschari, als Ehrenmitglied erhalten.

„Einmal Latschari, immer Latschari.“ Das ist der Wahlspruch von Henner Heßler. Auch wenn der 76-Jährige sein Häs vor einigen Jahren zurückgegeben hat, bleibt er als Ehren-Latschari seiner Clique treu und ist nach wie vor für jeden närrischen Spaß zu haben. So wie kürzlich beim Narrentreffen der fünf Waldstädte in Rheinfelden, als Schirmherr und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt beim Zunftmeisterempfang seinen Schirm im Bürgersaal vergessen hatte. Henner Heßler schnappte sich das gute Stück – „damit es nicht verloren geht“ – und marschierte damit beim Umzug zwischen den Cliquen an der Ehrentribüne vorbei – vor den Augen des Oberbürgermeisters. Aber: „Punkt halb neun am nächsten Morgen war der Schirm wieder in seinem Büro“, betont Heßler.

In diesem Jahr sind es genau 50 Jahre Fasnacht in Rheinfelden, auf die Henner Heßler zurückblicken kann. 1967 trat er in die Narrenzunft ein. Er wurde Schriftführer im Elferrat, den es heute nicht mehr gibt. Zwei Jahre später folgte der Wechsel in eine andere Clique. Warum ausgerechnet zu den Latschari? „Einfach so, aus Spaß an der Freude“, sagt Henner Heßler und lacht. Außerdem habe ihm die Musik der Latschari gefallen. „Ich bin ein Liebhaber der Blasmusik“, fügt er erklärend hinzu.

Doch so einfach war es gar nicht, der zweitältesten Clique Rheinfeldens beizutreten. „Ich musste ein Bewerbungsschreiben verfassen“, erinnert er sich. Nach einer „mitternächtlichen Kampfabstimmung“, wie es in der schriftlichen Antwort des Schriftführers vom 13. September 1969 hieß, wurde Henner Heßler als Probelatschari aufgenommen. „Was das bedeutet, ist Dir hoffentlich klar. Die ruhigen Tage sind vorbei, Du wirst mit Argusaugen bewacht, wo immer auch Du Dich bewegst“, hieß es weiter in dem Aufnahmeschreiben. „Vollster Arbeitseinsatz und Kameradschaft“ wird damals wie heute von einem Latschari verlangt. Ein Anspruch, den Heßler, bis heute erfüllt. Bei Veranstaltungen wie dem Trottoirfest und dem Latschari-Bierfest hilft der hochgewachsene 76-Jährige, der gut und gerne als 20 Jahre jünger durchgeht, beim Aufbau der Buden oder hinter der Theke.

In die Wiege ist Henner Heßler die Fasnacht nicht gelegt worden. 1940 wurde er in Erfurt geboren – zu einer Zeit, in der die Menschen andere Sorgen hatten. Seine Mutter starb, als er klein war, seinen Vater lernte er erst kennen, als dieser aus dem Krieg zurückkam. „Mein Vater wusste, der Kommunismus taugt nichts“, erklärt er, warum die kleine Familie – Vater, Stiefmutter und der neunjährige Hans-Joachim, wie Henner Heßler eigentlich heißt, – 1949 in den Westen ging. Genauer gesagt nach Heitersheim. Dort erlernte er den Beruf des Handformers in einem Betrieb, in dem Maschinenteile gegossen wurden. „Damit war kein Geld zu verdienen, da war ich nur dreckig von oben bis unten“, erzählt Heßler, wieso er 1962 beim damaligen Elektrobetrieb Fleischmann in Rheinfelden eine kaufmännische Ausbildung begann. Bevor er 2000 in den Ruhestand ging, arbeitete er für eine Versicherung im Außendienst. Seitdem hat er Zeit für seine Hobbys: Oldtimer und Fotografieren.

Gerne denkt er an seine aktive Zeit bei den Latschari zurück, vor allem an die 14 Auslandsausflüge. „Mehr gab es nicht, das weiß ich genau, denn ich war bei allen dabei“, sagt das Ehrenmitglied und lacht. Allein fünf Mal war die Clique in Nizza beim dortigen Karneval, einer der weltweit größten Veranstaltungen dieser Art. 2000 führten die Latschari sogar den Umzug an. „Wir sind wie Stars empfangen worden“, erinnert er sich. Beim ersten Nizza-Ausflug mussten die Mitglieder noch in der Jugendherberge übernachten, später wartete ein Vier-Sterne-Hotel auf sie. „Das waren schöne Zeiten“, sagt er.

Nur einen Wermutstropfen gibt es, wenn man ein Latschari ist: „Schräglaufen macht das Kreuz kaputt“, weiß Henner Heßler und erklärt, wie es richtig geht: „Man braucht eine besondere Technik. Der Kopf liegt auf der Schulter des anderen Latschari, dann hebt man sich an den Händen, damit man nicht auf die Gosche fliegt.“