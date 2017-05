Rheinfelden Eine ganze Nacht lang gibt's Kultur auf Augen und Ohren

Volles Programm erwartet die Beasucher bei der Rheinfelder Kulturnacht am Freitag, 12. Mai. Wir bieten Ihnen einen Überblick über die Veranstaltungsorte.

Kultur satt gibt’s am morgigen Freitag, 12. Mai, in beiden Rheinfelden. Weil man bei über 100 Künstlern an 34 Spielorten leicht den Überblick verlieren kann, liefern wir genau den für die Kulturnacht. Heute geht es um die Stationen Adelberg, Stadtmuseum und Haus Salmegg, Tutti-Kiesi und Schweizer Nachbarschaft.