Rheinfelden Eine bunte Truppe: 17 Künstler stellen Werke im Haus Salmegg aus

Die Eröffnung der Ausstellung „Rheinfelder Künstler im Salmegg“ war ein schönes Künstlerfest.

Ein warmer Sommerabend, großes Gedränge vor dem und im Haus Salmegg, rockige Klänge und ein breit gefächertes Spektrum an Bildern und Skulpturen: Die Eröffnung der Ausstellung „Rheinfelder Künstler im Salmegg“ war ein schönes Künstlerfest. Kulturamtsleiter Claudius Beck freute sich, dass zum dritten Mal Kunstschaffende aus der Stadt auf Initiative des Kulturamts im Haus Salmegg ihre Arbeiten zeigen. Dieses Mal sind es elf Künstlerinnen und sechs Künstler. „Die Rheinfelder Kunst liegt in weiblicher Hand“, so Beck humorvoll. In der ausliegenden Broschüre werde deutlich, dass es vielen der Künstler darum gehe, „die Welt ein bisschen bunter und fröhlicher zu machen“.

Ausstellung wie ein Mosaik

Als Kuratorinnen fungierten Elisabeth Veith und Petra Heck, die auch selber mit ausstellen. „Es war eine Herausforderung“, sagte Petra Heck über die schwierige Aufgabe, so verschiedenartige Werke dieser „bunten, heterogenen Truppe“ zu platzieren. Von abstrakter und naturalistischer Malerei bis zu Skulpturen in vielerlei Facetten gebe es eine große Vielfalt. „Mit viel Herzblut und Liebe zum Detail“ hätten sie Teil für Teil wie ein Mosaik zusammengefügt und zusammenpassende Kunstensembles arrangiert, schilderte Heck den Aufbau.

Jedes Zimmer habe seine eigene Magie und seine eigene Stimmung, es gebe ein „Wasserzimmer“ oder einen „roten Salon“. Dass es dem Duo mit viel Gespür und gutem Auge gelungen ist, die Fülle an Stilen, Themen, Techniken und Motiven harmonisch zusammenzubringen, zeigte sich beim Rundgang. Im Entree wird man von abstrakten Farbkompositionen von Hilda Lützelschwab in warmen Rot-Gelb-Orange-Tönen empfangen. Gleich daneben fällt eine lebensgroße Gipsskulptur von Manfred Schmid auf: eine Figur mit Handy am Ohr, eine typische Alltagsszene von heute. Von Schmid sieht man auch eine grazile Ballerina in Bronze und einen weiblichen Torso in Ton, klassisch-figürlich und harmonisch. Geheimnisvoll sind die abstrahierten Frauenfiguren mit rot-schwarz gemusterten Strukturen in den Bildern von Karin Volz. Reliefartige Strukturen, die wie rissige, aufgebrochene Erde aussehen, prägen die Bilder von Bettina Zielinski. Anspielungsreich sind die Arbeiten von Michaela Dold, die Fundstücke wie morsche Holzstücke oder Löffel einbringt und in „Grüsse über die Grenze“ die Grenze zur Schweiz aufgreift.

Pure Dynamik, Energie und Leidenschaft drückt sich in den farbsprühenden und eruptiven Bildern von Petra Heck in Action Painting aus. Aus fließenden Farbströmen entstehen fantasievolle Formen wie der „Pfau“. In seiner Werkgruppe „Werden und Vergehen“ zeigt Wilhelm Schmieder in naturalistischer Malweise knorrige Baumstümpfe in grüner Landschaft, eindrückliche Symbole für den Kreislauf des Lebens. Schemenhaft abstrahierte Figuren, Körpersilhouetten und anmutige Gesichter sieht man in den Bildern von Loni Eichmann. Das Blätterwerk eines tropischen Gartens oder Gewirr von aufgewühlten dunkelblauen Wellenbewegungen wecken in den Bildern von Claudia Himmelsbach Naturassoziationen. Eis- und Polarlandschaften, aber auch an assoziative Gedanken- und Formenwelten kann man in den vielschichtigen Material- und Farbcollagen von Elisabeth Veith entdecken. Leuchtende Rottöne auf Schwarz und klare, reduzierte Formen kennzeichnen die Bildsprache von Willi Raiber in einem Stadtbild und der musikalischen Hommage „Elvis“.

Vielseitig präsentiert sich Margherita Kessler in einem melancholischen Mädchengesicht, leuchtkräftigen Naturansichten und Sonnenblumen. Feine Bildwirkungen erreicht Jörg Gans in seinen Arbeiten mit Marmorstaub und Schieferstückchen. Anrührend ist die Skulptur eines Schafs im Regen von Mirjam Bucher Bauer, von der auch ausdrucksvoll modellierte Porträts einer jungen Frau und eines alten Mannes in Ton zu sehen sind. Spinnwebenfein sind die aus Seide und Draht geklöppelten Gebilde von Karin Langendorf. Zwei Fotografen bereichern das Spektrum: Die Landschaften von Jochen Specht wirken durch Kamerabewegung in den fließenden Formen und bewussten Unschärfen und der Atmosphäre von Weite sehr malerisch. Ausdrucksstark sind die Porträts einer Muslima und eines Muslim von Karl Moos.

Die Ausstellung dauert bis 1. Oktober, Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr.