Rheinfelden Einbruch ins Schwimmbad Rheinfelden: Polizei sucht Zeugen

Zu einem Einbruch ins Rheinfelder Schwimmbad kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in das Schwimmbad Rheinfelden eingebrochen. Die unbekannten Täter verursachten beim gewaltsamen Eindringen einen Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623/74040, zu melden.