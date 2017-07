Rheinfelden Einbrecher muss weitere vier Jahre einsitzen

Ein 34-jähriger Mann sitzt bereits seit sechseinhalb Jahren wegen verschiedener Delikte im Gefängnis. Unter anderem werden ihn Taten in Herten und Nollingen zur Last gelegt.

Seit sechseinhalb Jahren sitzt ein 34-Jähriger im Gefängnis, und dort wird er auch noch eine Weile bleiben. Am Amtsgericht Lörrach wurde er zu drei Jahren und elf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann war Teil einer Bande, die 2010 zahlreiche Einbrüche verübt hat, einige davon im Raum Rheinfelden und Bad Säckingen.

„Wir hatten damals eine Einbruchsserie, die schon 2009 begonnen hat“, berichtete ein Kriminalpolizist. Ein weitgehend identisches Vorgehen ließ auf immer dieselben Täter schließen. Ganz oft waren Tresore das Ziel. Diese wurden mit Flex, Hammer und Meißel oder Axt aufgebrochen, entweder gleich an Ort und Stelle, oder die Tresore wurden mitgenommen und in einem Waldstück geöffnet. Eine ganze Reihe aufgebrochener Tresore habe man in einem Waldstück in Frankreich gefunden, viele davon stammten aus Einbrüchen in der Schweiz. „Die Kollegen aus Frankreich hatten schon Informationen über eine Tätergruppe und haben diese observiert“, berichtete der Polizist.

Dem heute 34-Jährigen wurde vorgeworfen, Teil einer Bande gewesen zu sein, die im ganzen Dreiländereck und nicht nur hier Einbruchsdiebstähle begangen hat. Er ist in Frankreich verhaftet worden und sitzt seit dem 15. Dezember 2010 im Gefängnis. Am Landgericht Mulhouse wurde er wegen in Frankreich begangener Einbrüche zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Im Februar 2015 ist er nach Deutschland ausgeliefert worden, in Braunschweig wurde er zu zwei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, weil er auch im dortigen Raum Einbrüche verübt hat. Nun stand er wegen der hiesigen Taten in Lörrach vor Gericht.

Anfang Februar 2010 war der Angeklagte beteiligt, als ins Landratsamt eingebrochen wurde. Die Bande erbeutete 2230 Euro. Die frisch gekauften Einbruchswerkzeuge ließen sie liegen, daran fand man DNA-Spuren des Angeklagten. Im Mai 2010 stieg der Angeklagte mit anderen in ein Möbelhaus in Weil am Rhein ein, wo sie in einem Büro einen Tresor aufflexten. Darin waren 1200 Euro und 900 Schweizer Franken, in einer Kasse fanden sie weitere 300 Euro. „Die Täter haben eine Brandschutztür aufgebrochen und den Büroraum komplett mit einem Feuerlöscher ausgesprüht, um Spuren zu verwischen. Dadurch entstand Schaden von 20 000 Euro“, berichtete der Polizist.

Zwei Wochen später sind die Täter in die Arbeitsagentur eingebrochen, wo sie einen Geldautomaten öffnen wollten. Der Angeklagte hatte zuvor die Bewegungsmelder mit Klebeband abgeklebt. Trotzdem ging ein Alarm los, und die Täter mussten ohne Beute flüchten.

Anfang Juni 2010 brachen die Täter in ein Baustoffgeschäft in Herten ein. Weil sie die Tür nicht aufhebeln konnten, warfen sie eine Glastür mit einem Stein ein. Hier versuchten sie, einen Tresor herauszuhebeln. Doch auch hier mussten sie fliehen, weil die Alarmanlage losging. Mitte Juni 2010 verübten sie drei Einbrüche in einer Nacht. In Nollingen brachen sie in einen Bauernladen ein, anschließend in ein benachbartes Wohnhaus. Hier nahmen sie 80 Euro Bargeld, ein Laptop, einen iPod und drei Handys mit. Außerdem nahmen sie Autoschlüssel an sich und stahlen das vor dem Haus stehende Auto. Damit fuhren sie nach Herten, wo sie erneut in das Baustoffgeschäft einbrachen. Am Tresor versuchten sie sich aber dennoch vergeblich. Ein paar Tage später brachen sie in eine Firma und in einen Bürocontainer in Bad Säckingen ein.

Der Angeklagte gab alle Taten zu. Hintergrund seien seine Alkohol-, Drogen- und Spielsucht gewesen. Das Urteil aus Braunschweig musste wegen des zeitlichen Zusammenhangs in die Lörracher Verurteilung einbezogen werden. Nach einer Verfahrensabsprache beantragte die Staatsanwältin eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren. Die Verteidigerin hielt drei Jahre und acht Monate für ausreichend. Das Gericht verhängte drei Jahre und elf Monate Freiheitsstrafe. Besonders schwer wog dabei der Einbruch in ein Wohnhaus, stellte Martin Graf, Vorsitzender des Schöffengerichts, fest.