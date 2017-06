vor 53 Minuten jsc Rheinfelden Einbrecher lösen Feueralarm beim Aufflexen eines Tresors aus

Am frühen Freitagmorgen, gegen 2.29 Uhr, wurde in einem Gartencenter in der Müßmattstraße Brandalarm ausgelöst, worauf Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausrückten.