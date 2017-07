Rheinfelden Einbrecher hinterlassen Spur der Verwüstung im Freibad

In der Nacht auf Samstag wüteten Einbrecher im Freibad. Zwei Türen, eine Fensterscheibe und ein Safe wurden im Eingangsbereich beschädigt oder zerstört.

Dabei konnten die Eindringlinge zwar nichts erbeuten, aber der Sachschäden ist immens. Zwei Tage nach dem Einbruch sind zwar die schlimmsten Spuren schon beseitigt und Schäden repariert, aber die Folgen des Einbruchs sind noch sichtbar.

Die Tür zum Freibadbereich, die die Einbrecher aufgebrochen haben, wurde ausgebessert und anstelle der Scheibe zum Kassenraum, die sie einschlugen, wurde eine Pressspanplatte eingesetzt. Die Ersatzscheibe ist bestellt. Im Kassenraum setzte sich die Spur der Verwüstung fort.

Die Telefonanlage wurde herausgerissen und eine weitere Tür aufgebrochen. Auch sämtliche Schubladen wurden beim Einbruch durchwühlt. „Wir hatten so ein Chaos. Das war richtig heftig“, meint Kassiererin Marianne Schwarz, die am Samstagnachmittag Dienst hatte. Da auch das elektronische Kassensystem nicht mehr funktionierte, wurde am Samstag allen Besuchern kostenfreier Eintritt gewährt.

Seit Sonntag ist eine Registrierkasse ersatzweise im Einsatz. Den Safe für die Tageseinnahmen haben die Einbrecher nach Angaben der Polizei versucht, an Vorder- und Rückseite aufzuflexen, was aber scheiterte. Auch eine elektronische Uhr wurde aus der Wand gerissen.

Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler erklärt auf Anfrage, dass nichts gestohlen wurde. Die genaue Kalkulation des finanziellen Schadens ist noch nicht abgeschlossen.