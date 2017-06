Rheinfelden Einblicke in die Welt der Zeit  Tag der Glockentürme in Rheinfeldens Partnerstadt Fécamp

Einblicke in die Welt der Zeit – Tag der Glockentürme in Rheinfeldens Partnerstadt Fécamp

Der Pfingstmontag ist der Tag der Glockentürme in Fécamp – und auch in ganz Frankreich. An diesem Tag sind Glockentürme für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Das Ziel ist es, Bürger für das Erbe ihrer Stadt zu sensibilisieren.

In Fécamp, Rheinfeldens Partnerstadt, konnte man an diesem Tag mit einer geführten Besichtigung die astronomische Uhr in der Benediktiner-Abtei bewundern. Fécamps Bewohner zeigten großes Interesse. Die Uhr wurde 1667 in Betrieb genommen und ist ein Werk von Antoine Beysaac, einem aus Rouen stammenden Uhrmacher.

Uhr mit dem Riecher für Gezeiten

Die astronomische Uhr befindet sich im nördlichen Querschiff der Abtei, da sie in einer Höhe von elf Metern angebracht wurde, übersieht man diese leicht. Sie zeigt mit Hilfe des äußersten Kreises die Minuten und mit dem zweitäußersten Kreis die Stunden an.

Diese Uhr war die erste in der Normandie, die die Minuten und Stunden anzeigte. Der dritte Kreis mit 29 goldenen arabischen Ziffern, markiert die Mondphasen. Der vierte Kreis ist beweglich und rotiert innerhalb von neunundzwanzigeinhalb Tagen einmal um die eigene Achse und zeigt dadurch die Gezeiten an, deshalb nennt man diese Uhr auch die Gezeitenuhr.

Wenn der Zeiger dieses Kreises über dem grün-schwarzen Kreisabschnitt steht, so herrscht Ebbe im Hafen von Fécamp, steht er aber über dem grünen Kreisabschnitt, erreicht die Flut im Hafen ihren Höchststand. Diese Uhr, so war bei der Besichtigung zu erfahren, erwies den Menschen früher gute Dienste, denn anhand der Gezeiten konnte man genau sagen, wann man mit einem Schiff hinaus aufs Meer fahren oder wann man am Hafen von Fécamp anlegen konnte.