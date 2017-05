Rheinfelden Einblicke in Kläranlage: Was mit unserem Schmutzwasser passiert

Einblicke in Kläranlage: Was mit unserem Schmutzwasser passiert

Die Kläranlage Herten reinigt die Abwässer aus der gesamten Stadt. Am Samstag können sich Besucher darüber beim Tag der offenen Tür informieren.

Es mag etwas ungewöhnlich klingen, doch am Samstag lädt die Kläranlage zu einem Tag der offenen Tür ein. Vor einigen Jahren gab es das schon einmal, damals kamen rund 300 Interessierte, um sich anzusehen, was mit dem Schmutzwasser geschieht, das aus den Wohnungen fließt. Etwas verändert hat sich die Anlage seitdem, das Betriebsgebäude wurde aufgestockt. Nun haben die Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen und für die Abläufe etwas mehr Platz.

Der Betrieb selbst erlebte wie viele andere auch eine Wandlung, die Prozesse sind computergestützt und werden hauptsächlich aus der Leitzentrale gesteuert. „Etwa 24 Stunden dauert der Durchlauf aller Stufen, dann ist das Abwasser von nahezu allen Belastungen befreit“, erklärt Jürgen Nass, Leiter der Kläranlage. Geklärt wird das Abwasser in mehreren Stufen, erkennbar an der Vielzahl der Becken. Am Beginn steht die mehrfache mechanische Reinigung.

Mit einem Rechen werden zunächst die ganz groben Stücke aufgehalten. Das ist überwiegend Schlamm, schließlich gelangen mit dem Abwasser nahezu alle Fäkalien aus der Stadt in die Kläranlage an der B 34. Grobe Bestandteile werden zunächst am Rechen entnommen, kleinere Schmutzteile fallen dann in den nachfolgenden Becken heraus. Probleme bereiten Speisereste, sie verkleben hier die Anlagen. Nass weist aber auch darauf hin, dass bereits im Kanalsystem der Stadt solche Abfälle in erheblichem Maße den Rattenbestand vergrößern. In der Anlage selbst kommen keine Ratten an, hier leben auch keine, weil das Abwasser stets in Bewegung bleibt und die entnommenen Abfälle in ein geschlossenes System gelangen.

Tückisch für die Kläranlage sind aber vor allem Wattestäbchen. Wenn sie nicht schon unterwegs in den Rohrleitungen festhängen und dort zu Verstopfungen führen, werden sie in der Kläranlage zum Schrecken aller Pumpen. „Ich kann nur dringend raten, Wattestäbchen gleich im Bad in den Mülleimer zu werfen und nicht in die Toilette, diese kleine Dinger können erhebliche Schäden anrichten“, ergänzt Nass. Die entnommenen festen Bestandteile werden getrocknet, durchlaufen zu einem Teil auch den den Faulturm, wo durch bakterielle Behandlung Gas entsteht. Diese etwa 750 Kubikmeter pro Tag dienen der Energieerzeugung für die Kläranlage. Das Abwasser fließt dann noch durch die Belebungsbecken, hier zersetzen für uns unsichtbar Mikroorganismen den organischen Schmutz. Die entnommenen Feststoffe werden getrocknet und gepresst und anschließend zur Verbrennung oder auf die Deponie transportiert.

In der großen Kläranlage bei Herten wird das Abwasser aus nahezu allen Teilen der Stadt gereinigt, lediglich aus Karsau und Riedmatt fließt es zur kleinen Anlage nach Schwörstadt. Beide Orte betreiben einen gemeinsamen Abwasserzweckverband und somit auch die kleine Anlage gemeinsam. Auch wenn auf den ersten Blick die Behandlung dessen, was wir in der Wohnung so einfach ablaufen lassen oder wegspülen eine eklige Angelegenheit ist, dieser Prozess gehört eben zu unserem Alltag und schließt eine bedeutende Verbindung zur Natur, denn wenn das Wasser die Kläranlage verlässt, ist es wieder fast klar. Immerhin 6000 Kubikmeter durchströmen an einem normalen Tag das System der Becken, an Regentagen ist es selbstverständlich viel mehr.

Am Samstag, 20. Mai, von 10 bis 17 Uhr steht das Tor zur Kläranlage offen.