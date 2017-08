Rheinfelden Ein wahrer Tausendsassa: Warum Harald Peghini zum zweiten Mal in Pension geht

Das Bonmot vom Unruhestand scheint Harald Peghini erfunden zu haben. Vor Kurzem wurde er nach sechs Jahren als Musiklehrer an der Fridolinschule unter allgemeinem Bedauern offiziell verabschiedet.

Dabei ging der heute 69-Jährige schon 2011 in Rente als Musiklehrer und Leiter der Theater-AG an der Karl-Rolfus-Schule im St. Josefshaus, wo er 38 Jahre lang tätig war – und es eigentlich noch immer ist, offiziell vier Stunden in der Woche. „In Wirklichkeit zehn bis zwölf“, wie er sagt.

Seit fünf Jahren wirkt er außerdem als Autor und Regisseur bei den Wyhlener Zunftabenden mit – wobei das eigentlich auch nur eine Wiederaufnahme seiner Arbeit dort von 1980 bis 2003 ist. Wenn Harald Peghini dann noch sagt. „Ich kann mir nicht vorstellen, tatsächlich einmal in den Ruhestand zu gehen“, wird klar, welche Energie diesen Mann antreibt.

In seiner Heimat Vechta bei Oldenburg begann Peghini seine Karriere als Maler. Weil er eine Anzeige las, entschied er sich 1968, am anderen Ende Deutschlands im St. Josefshaus eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger zu beginnen, die er drei Jahre später abschloss. Währenddessen hatte er sich noch autodidaktisch das Klavierspielen beigebracht und schaffte es 1971 auf Anhieb durch die Aufnahmeprüfung aufs Mozarteum in Salzburg, wo er unter Carl Orff Musikpädagogik mit dem Schwerpunkt Schlagwerk studierte.

Dass er trotz dieser Sprünge wusste, was er wollte, bewies er, als er gleich nach dem Studium wieder ins St. Josefshaus nach Herten zurückkehrte. Weil der Tag aber 24 Stunden hat, spielte Peghini parallel zu seiner Arbeit zehn Jahre lang jeden Abend professionelles Theater in Bern. Man muss sich vergewissern, dass es tatsächlich nur eine Person ist, von der diese Biographie erzählt. Harald Peghini ist von kleiner Statur, trägt einen gepflegten Ziegenbart zu Brille und Halbglatze und redet extrem schnell. Das Interview ist nach einer guten halben Stunde beendet, weil Peghini so präzise erzählt und auf den Punkt kommt.

Mit einer rhetorischen Frage um Erlaubnis wuchtet er einen großen Ordner auf den Esstisch in seinem Hertener Reihenhäuschen: „So plane ich die Aufführungen der Zunftabende“, sagt er und holt die Unterlagen aus den einzelnen Klarsichtfolien, in denen jeweils für eine Szene Bühnenbildzeichnungen, Rollentexte, Requisitenliste und Kostümbedarf zusammengefasst sind.

Eine akribische Arbeit, die er sich, wie er sagt, auch für jedes Theaterstück in seinen beiden Schulen macht. „Ich habe das Theaterspielen von der Pike auf gelernt“, sagt er: Bühnenbildner, Autor, Komponist, Regisseur – Peghini kann alles und hat sage und schreibe 40 Theaterstücke für das St. Josefshaus verfasst.

Mit sympathischer Schadenfreude erzählt er, wie er mehrfach Besuch von der Gema bekommen habe, als die Stücke noch 1200 bis 1500 Zuschauer am Sommerfest des St. Josefshauses hatten: „Die wollten immer wissen, von wem ich das Stück und die Musik habe. Ich habe sie gleich wieder heimgeschickt.“

Seine Frau lernte Peghini ebenfalls im St. Josefshaus kennen, wo sie heute noch arbeitet. Der gemeinsame Sohn ist mit 23 Jahren bereits in die musikalischen Fußstapfen des Vaters getreten und studiert klassisches Orchesterschlagwerk an der Musikhochschule. Rhythmus, das hat Peghini von seinem Mentor Orff gelernt, ist der Schlüssel zum Musikverständnis. „Der erste Rhythmus im Leben ist unser eigener Herzschlag“, sagt Peghini: „Über Bewegung gelangen Kinder zur Melodie.“

So verdankt die Fridolinschule ihren Grundstock an Perkussionsinstrumenten auch Peghinis Spendenwerbung. „Ursprünglich sollte ich nach meiner Pensionierung sechs Monate in der Fridolinschule aushelfen“, erinnert sich Peghini: „Daraus sind dann sechs Jahre geworden.“ Die Pensionierung der Konrektorin Dorothee Bitterwolf war für Peghini nun die Gelegenheit, zum zweiten Mal offiziell in Rente zu gehen – wobei er in der Fridolinschule auch weiterhin aushelfen wird. „Alle meine Mentoren am Mozarteum waren über 70“, gibt Peghini zu bedenken; „Carl Orff durfte ich mit 85 Jahren auf der Bühne erleben. Da habe ich noch lange Zeit.“