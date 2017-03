Rheinfelden Ein kleiner Pieks für große Hunde  Impfaktion beim Schäferhundeverein

Der Schäferhundeverein Rheinfelden bietet einmal im Jahr Impfungen für Vierbeiner in seinem Vereinsheim in Nollingen an.

Wer geht schon gerne zum Arzt, erst mit vielen anderen Leidensgenossen im Wartezimmer sitzen und sich dann pieksen lassen? Hund schon gar nicht, der macht die Vierfußbremse rein, sobald er merkt, wohin sein Herrchen steuert. Karl-Heinz Kolat, Vorsitzender des Schäferhundevereins Ortsgruppe Rheinfelden, hat deshalb einen anderen Weg gesucht und gefunden. Einmal jährlich können Hunde und Katzen beim Vereinsheim in Nollingen geimpft werden.

Der zwölfjährige Schäferhund Semo macht mit seinem Herrchen einen entspannten Spaziergang über die Felder um Nollingen. Auch das schmucke Vereinsheim des Schäferhundevereins ist ihm bekannt, er zottelt gerne und freudig mit. Doch am vergangenen Samstag war alles anders, denn Tierärztin Claudia Schütz, die ihre Arztpraxis am Park im vergangenen Jahr an Tochter und Schwiegersohn übergeben hatte, war mit Impfstoff in der Kühltasche, Stempel und Stethoskop gekommen, um Hunde vor schweren Erkrankungen zu schützen. Besonders Hunde mit viel Kontakt zu Artgenossen, etwa in Hundeschulen, Zwingern, Tierheimen, bei Ausstellungen und auf Reisen, seien stärker gefährdet, so die Tierärztin.

Nach einem Blick in den Impfpass führte Schütz erst einmal mit dem Tierhalter ein Gespräch über die Haltung und Lebensumstände des Hundes. Diese Möglichkeit zur Impfung wurde nicht nur von Schäferhundebesitzern genutzt, auch kleine Chihuahuas und Mischlinge aller Größen standen folgsam in der Reihe, um abgehorcht und untersucht zu werden. Geimpft wird gegen die seit Jahrhunderten bekannte und gefürchtete Hundestaupe und gegen die hoch ansteckende und akut verlaufende Parvovirose, bei der die Anzahl der Leukozyten, also der weißen Blutzellen, bedrohlich absinkt. „Es muss nicht jedes Jahr alles geimpft werden“, klärte Schütz die Hundebesitzer auf, „die Tollwut haben wir gut im Griff, wir haben seit 25 Jahren keinen Tollwutbefall mehr“. Auch die ansteckende Infektionskrankheit Leptospirose sei in den vergangenen zwei Jahren wesentlich zurückgegangen, da jetzt mit neu entwickelten Impfstoffen gegen sechs Stämme dieser Erkrankung vorgebeugt werden kann. Zwingerhusten wird durch mehrere verschiedene Erreger verursacht, eine Möglichkeit zur Vorbeugung ist eine nasale Impfung.

Nach intensiven Gesprächen mit dem Hundebesitzer wog Claudia Schütz ab, ob eine solche Impfung für den Hund von Nutzen ist oder nicht. Und mittlerweile zitterte der eine oder andere Hund doch, aber keiner schnappte. „Sofawolf“ jedenfalls wurde mit einem Leckerli belohnt, weil sie alles so gut mit sich machen ließ. Der Schäferhundeverein bietet Tipps für einen gelungenen Start in der Welpenschule an, er bildet zum Begleithund aus, außerdem können aktive Vierbeiner in drei Stufen zum Schutzhund ausgebildet werden. Im Jahresprogramm steht als nächstes die Frühjahrsprüfung am 8. April an.