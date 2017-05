Rheinfelden Ein Verletzter und lange Staus nach Auffahrunfall am Äußeren Ring

Ein Verletzter und lange Staus nach Auffahrunfall am Äußeren Ring

Unaufmerksamkeit auf der einen und mangelnder Sicherheitsabstand auf der anderen Seite führten am Dienstagmorgen auf der B 316 (Äußerer Ring) bei Rheinfelden zu einem Verkehrsunfall mit gravierenden Folgen.

Im morgendlichen Berufsverkehr kam es um 7.45 Uhr in der "Galerie" (Tunnel) zu einem Auffahrunfall zweier Autos.Dabei wurde eine Insassin verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Autos entstand etwa 5000 Euro Sachschaden.Unfallbedingt musste der Tunnel für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus in beide Richtungen. Der Tunnel wurde um 8.30 Uhr wieder freigegeben.