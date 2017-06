Rheinfelden Ein Verletzter bei Auseinandersetzung am Getränkestand des Rheingaudi-Festivals

Das über das Wochenende stattgefundene Rheingaudi-Festival im Tutti-Kiesi-Areal verlief weitestgehend störungsfrei. Es kam lediglich zu einigen Platzverweisen und zwei Körperverletzungen.

Am Samstagabend kam es zwischen mehreren Männern an einem Getränkestand zu einer Auseinandersetzung. In deren Verlauf warf ein 18-Jähriger einen Stapel Hartplastikgläser in Richtung eines 22-Jährigen, der dabei eine Platzwunde erlitt.In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 18-Jährige einem 23-Jährigen zwei Faustschläge versetzte. Der 18-Jährige wurde angezeigt und erhielt einen Platzverweis.Am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.45 Uhr, kam es in der Güterstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern.Die Sachverhaltsabklärung gestaltete sich aufgrund der Alkoholisierung der beiden 29 und 43 Jahre alten Männer äußerst schwierig. Der Ältere der beiden erlitt eine blutende Nasenverletzung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.Das Polizeirevier Rheinfelden ermittelt wegen Körperverletzung.