Rheinfelden Ein Streifzug durch traditionelle Lieder bei Eichsler Silvesterkonzerten

Der Sänger Jan Börner und der Multiinstrumentalist Christoph Greuter gestalten ein besonderes Programm in Eichsel.

Immer für musikalische Überraschungen gut sind die Eichsler Silvesterkonzerte. Auch dieses Mal erlebten die Zuhörer in der gut gefüllten St. Galluskirche ein reizvolles Programm mit dem Countertenor Jan Börner und dem Multi-Instrumentalisten Christoph Greuter, die einen Streifzug durch traditionelle Lieder aus England, Schottland, der Schweiz, den USA und Deutschland unternahmen.

Der Sänger und sein auf verschiedensten historischen und neueren Zupfinstrumenten spielender Duopartner erwiesen sich als stilkundige und einfühlsame Interpreten für diese Epochen, angefangen bei der Renaissance. Ein besonderes Hörerlebnis war die klare, hohe, helle Countertenorstimme von Börner, der die alten englischen Songs mit ihrem leisen Hauch von Melancholie und bittersüßer Sehnsucht wie das sanfte Lullaby „My little sweet Darling“ oder das schottische „In a garden so green“ wunderbar lyrisch und berührend sang. Der Zauber leiserer Töne entfaltete sich auch in einem traditionellen Winterlied aus der Schweiz „Es het es Schneeli gschnyed“.

Ihre Spurensuche brachte sie auch zu deutschen Liedern wie dem Abschiedslied „Nun ist die Scheidestunde“, in dem Auswanderer auf die große Reise nach Amerika gehen, um dort Brot und Arbeit zu finden. Etwas ganz Spezielles waren die amerikanischen Resonator-Gitarren, auf denen Greuter auch zwei Instrumentalstücke aus den USA anstimmte und einen Touch von Country-Folkmusic hineinbrachte.