Rheinfelden Ein Ständchen für Irmtraud Tarr

Die Rheinfelder Organistin spielte an ihrem Ehrentag mit einem Trompeten-Trio ein gelungenes Konzert in der Christuskirche.

Großen Zuspruch fand das Orgelkonzert unter dem Motto "Music for my friends" von Irmtraud Tarr. Die Christuskirche war beim knapp einstündigen Konzert für Trompeten und Orgel gut besucht und Organistin Tarr nutzte den Anlass, in Zusammenarbeit mit Tempus fugit auch ein paar tänzerische Leckerbissen einzubauen.

Da das Konzert mit ihrem Geburtstag zusammenfiel, spielte ein Trompetentrio (Edward Tarr, Mark Sykes und Richard Punzar) ein zünftiges Happy Birthday. Die vier Musiker und drei Tänzer boten ein vielseitiges Programm reichend von Johann Sebastian Bachs Choralvorspiel „Nun komm der Heiden Heiland“ bis hin zu Trompeten und Orgelmusik mit Clifford Demarest (1874-1946) und dem Stück „Thanksgivin“ aus Pastoral Suite (1913).

An der Orgel gefiel Irmtraud Tarr allem voran mit Bachs Choralvorspiel. Sie spielte dieses allseits beliebte Werk aus den Leipziger Chorälen einfühlsam und virtuos. Unter dem Motto: Wer versteht Spaß? fügte Irmtraud Tarr eine Performance zur Orgelmusik von Gordon Balch Nevin und Clifford Demarest hinzu. So tanzten Teilnehmende des Theaters tempus fugit, dabei die Schauspielerin Claudia Olma, mal mit weißen Lämplein in der Hand oder auch ganz unter einem Vogelkostüm verkleidet passend zur Orgelmusik.

Höhepunkt und Abschluss des Konzerts war Tarrs gemeinsames Spiel mit den drei Trompetern Sykes, Punzar und Ehemann Edward. „Ich nenne es ’The Trump tune’“, kündigte Irmtraud Tarr dieses finale Werk an. Dass sie damit auf den aktuellen US-Politikalltag anspielte, gefiel dem Publikum. Irmtraud Tarr verstand sich dabei auf ein diskret zurückgenommenes, begleitendes Orgelspiel. Alle musizierten sensibel dieses ruhige Andante mit seinen Verzierungen und Vorschlägen. Die Trompetenklänge waren ausdrucksvoll und warm. Dass die Akteure den ersten Einsatz vermasselten, verzieh ihnen das Publikum gerne, zumal die Kombination von Orgel und drei Trompeten klanglich eine wunderschöne Programmbereicherung waren. Mit verdientem Applaus bedankte sich das Publikum für den Streifzug durch vier Jahrhunderte der Musikgeschichte.