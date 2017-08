Rheinfelden Ein Sportsmann feiert Geburtstag: Reinhard Börner wird heute 70

Der Eichsler Ortsvorsteher Reinhard Börner feiert heute seinen 70. Geburtstag. Das Gasthaus Maien bleibt deshalb geschlossen.

Kommunalpolitiker, Geschäftsmann, Sportler und schöngeistiger Glasbläser: Reinhard Börner einzuordnen ist nicht einfach. Vielseitig sind die Interessen des Eichsler Ortsvorstehers, der am heutigen Mittwoch sein 70. Lebensjahr vollendet. Momentan ist er voll mit seiner Passion „Sport“ beschäftigt. Erst in der vergangenen Woche gelang es ihm, beim Ironman in Maastrich-Limburg, in seiner Altersklasse aufs oberste Siegertreppchen zu steigen. Und Anfang September startet er bei der Europameisterschaft Triathlon in Almere Amsterdam in der 70er-Klasse. Selbst seine Berufung zum Ortsvorsteher steht indirekt in Verbindung mit seiner Leidenschaft Sport.

Es war bei den Kommunalwahlen 2004, als der Ortschaftsrat Eichsel den Freien Wähler Börner zum Ortsvorsteher nominierte. Börner selber nahm wenige Stunden zuvor an einem sportlichen Ereignis teil und kann sich ganz genau erinnern: „In Biel beim 100 Kilometer Nachtlauf stellte ich mich dem sportlichen Erlebnis, am nächsten Tag nahm ich die Herausforderung Ortsvorsteher an.“ Seit 13 Jahren macht er nun Kommunalpolitik, davon acht Jahren als Stadtrat.

Als passionierter Triathlet ist die Förderung des Sports ein unaufhörliches Bedürfnis und so setzt er sich mit viel Engagement für das Radwegenetz ein. An der Entstehung der IG Dinkelberg hat Börner, der einst eine Tauschschule leitete, aktiv mitgewirkt. Als Mitglied einer Wirtsfamilie, die 1894 erstmals Erwähnung fand, war es für ihn Ehrensache, ebenfalls den touristischen Aspekt nicht nur auf dem Dinkelberg zu fördern.

In Jena geboren, in Wehr aufgewachsen, trat Reinhard Börner in die Fußstapfen seines Vaters und lernte Glasbläser. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er noch nicht, dass er einmal seinen Beruf im eigenen Gasthaus umsetzen und auf Lebenszeit als Hobby in der Öffentlichkeit fortführen kann. In die Fußstapfen seiner Schwiegereltern, den Wirtsleuten des Traditionsgasthauses Maien, trat Börner vor knapp fünf Jahrzehnten. Er heiratete seine große Liebe Astrid Höferlin. Heute gratulieren neben Sohn und Schwiegertochter auch zwei Enkel zum Geburtstag.

Der heute 70-Jährige hat den zum Hotel gewachsenen Familienbetrieb bereits an die nächste Generation übergeben, und ist immer noch „Mädchen für alles“. Von seiner lieb gewonnen Pflicht als Ortsvorsteher will er sich in zwei Jahren, bei den nächsten Wahlen, verabschieden. Reinhard Börner feiert seinen 70. Geburtstag mit vielen Gästen: Familie, Freunde und Weggefährten, deshalb bleibt der Maien heute geschlossen.