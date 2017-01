Rheinfelden Ein Schritt weiter an der A 98: Tunnelbau geht in nächste Phase

Ein Schritt weiter an der A 98: Tunnelbau geht in nächste Phase

Das Regierungspräsidium Freiburg hat den Auftrag für die Rohbauarbeiten für den Herrschaftsbucktunnel an der A 98 bei Rheinfelden vergeben.

Den Auftrag erhält eine Bietergemeinschaft aus einem österreichischen und einem tschechischen Unternehmen. Die beiden international tätigen Unternehmen können auf eine lange Erfahrung im Tunnelbau zurückschauen, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Laut Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer nehme der Herrschaftsbucktunnel mit der Auftragsvergabe nun konkret Gestalt an. „Für die vom Verkehr geplagten Menschen ist es ein wichtiges Zeichen, dass es östlich des Autobahndreiecks Hochrhein kontinuierlich voran geht“, wird sie in der Mitteilung zitiert.

„Der rund 480 Meter lange Tunnel mit zwei Röhren stellt das Herzstück des neuen Autobahnabschnittes bis an die Anschlussstelle Minseln dar. Nach der planmäßigen Beauftragung wird die Bietergemeinschaft im Juni schon loslegen können“, so Bärbel Schäfer. Die Inbetriebnahme hänge dabei maßgeblich vom Baufortschritt des Tunnelrohbaus und der darauf folgenden Ausstattung ab. Das Durchfahren des schwierigen Baugrundes des gleichnamigen Herrschaftsbucks mit den Ausbruchsquerschnitten von 100, beziehungsweise 160 Quadratmetern, stellt laut Regierungspräsidium eine große Herausforderung dar. Das Ausbruchmaterial von rund 150 000 Kubikmetern wird auf die Ablagerungsfläche Waidhof verbracht.

Aktuell wird der Geländeeinschnitt für die Anschlussstelle Minseln, der das östliche Ende des laufenden Autobahnabschnittes bildet, hergestellt. Hierfür sind 1,45 Millionen Kubikmeter Erdreich wegzubringen. Im vergangenen Jahr konnten rund 900 000 Kubikmeter Massen bewältigt werden. Die Arbeiten dauern noch bis Herbst 2018 an. Die Arbeiten am Erdlos 5.2 sind somit nach Angaben aus dem Regierungspräsidium voll im Zeitplan. Die Arbeiten am Kaltluftdurchlass bei Minseln lägen mit knapp drei Monaten leicht hinter dem Zeitplan, seien aber für die Gesamtmaßnahme unkritisch. Der Kaltluftdurchlass soll voraussichtlich im Mai 2017 fertiggestellt sein.

Felix Schreiner sieht wichtigen Schritt

Der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner aus Waldhut äußerte sich erfreut über die Vergabe. „Mit der Auftragsvergabe ist wieder ein wichtiger Schritt für den Weiterbau der A 98 gemacht worden“, so Schreiner in einer Mitteilung. In der Vergangenheit hatte er immer wieder Verzögerungen bei den Planungen für den Herrschaftsbucktunnel angemahnt. Personelle Engpässe im Regierungspräsidium hatten ein zügiges Vorankommen verhindert. „Umso erfreulicher ist, dass nun die Vergabe erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Ich hoffe, dass die herausfordernden Arbeiten für den Herrschaftsbucktunnel gut vorankommen werden“, so der Abgeordnete Schreiner. Er sagte zu, dass er das Projekt weiter begleiten und unterstützen werde.