Rheinfelden Ein Schokokuss zum Jubiläum

Die Mohrenclique Minseln feiert 50-jähriges Bestehen in der Alban-Spitz-Halle. Der Nachtumzug war einer der Höhepunkte des Abends.

Wie kann es anders sein: Humor bewiesen haben alle Gratulanten in der toll dekorierten Alban-Spitz-Halle zum Jubiläumsempfang „50 Jahre Meisler Mohre“.

Edi Baumgartner, der an der Spitze der Fasnachtsclique steht, hat seine Reden, ja den Festakt mit Bravour gemeistert. Die Gratulanten überreichten neben den gefüllten Kuverts auch originelle Geschenke wie Mohreköpfe, „Schaumküssli“ nennt es die Rheinfelder Narrenzunft, und Ohrenstäbchen, denn die Mohre haben ja bekanntlich „Dreck in den Ohren“. „Die Meisler Mohre hatten einen Traum“ – so begann das Fest zum 50-jährige Jubiläum. Die anfänglich reine Männerclique hatte sich entschlossen, den ersten „Meisler Nachtumzug“ zu realisieren. „Heute ist dieser Traum wahr geworden“, freute sich nicht nur Edi Baumgartner. Er ehrte die Gründungsmitglieder Rudolf Henke, Rudolf Hinz, Erich Trüby, Theo Lützelschwab und Max Trüby. Glücklich nahm der Mohre-Chef einen Gastredner nach dem anderen auf die Bühne. Ober-Schlößli-Hex Claudia Elsasser stellte die ganze Mohrenclique auf die Probe, und zwar mit einem lustigen Mohrenkopfessen.

Ortsvorsteherin Eveline Klein, Sabine Schütz-Baumgartner vom Hallen- und Vereinsausschuss, Ozume Michael Birlin, Karsaus Zunftmeister Martin Klein, Axel Maier von den Dinkelberghexen, Teufelsknechte und Grottewaggis aus Maulburg gratulierten ebenfalls. Ein Seitenhieb von D`Maximale Chef Stefan Bozic, man habe im Gegensatz zu den Meisler Mohren keinen eigenen Vereinsraum, war an den OB gerichtet. Deutlich hat dann Klaus Eberhardt ausgeteilt: „Danke, dass die Mohre 50 Jahre durchgehalten haben.“ Spaß beiseite: Der OB ist stolz auf die Fasnacht „Wir haben eine aktive Straßen- und Hallenfasnacht und richtig geile Cliquen“.