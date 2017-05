Rheinfelden Ein Hoch auf Adelhausen: Ausstellung zum 825-jährigen Bestehen eröffnet

Der Rheinfelder Ortsteil Adelhausen feiert sein 825-jähriges Bestehen. Eine Ausstellung im Rathaus zeigt historische Stücke.

Altertümliche Gegenstände, ein spannender Film, eine detaillierte Chronik, viele Bilder und Zeitungsartikel sowie begeisterte Gäste – so stellte sich am Freitagabend die Eröffnung der Ausstellung „825 Jahre Adelhausen“ vor. Groß war der Andrang im Rathaussaal an der kleinen Ausstellung über Adelhuuse. Neben den Ortschaftsräten, die auch den Apéro servierten, nahmen der Oberbürgermeister und Bürger an der Vernissage im Rahmen der 825-Jahr-Feier teil.

„Die Vereinsvertreter möchte ich nicht vergessen, sie können den heutigen Abend auch genießen, am eigentlichen Jubiläumstag haben sie dann ein wenig mehr Arbeit“, kündigte Ortsvorsteherin Silvia Rütschle mit Blick auf Sonntag, 25. Juni, an. 825 Jahre Adelhausen wird dann mit einem Straßenfest gefeiert. Dazu meinte Rütschle stolz: „Adelhausen ist nicht nur ein Dorf, wir haben eine ganze Reihe von Betrieben, die sich zeigen können.“ Den Gästen kündigte sie schon mal überraschende Erlebnisse zur Bandbreite an.

Am Jubiläumstag im Juni werden sich örtliche Handwerks- und Landwirtschaftsbetriebe präsentieren, hinzu kommen musikalische Klänge und Bewirtung. „Feiern Sie ein Fest, halten sie auf diese Weise Adelhausen lebendig“, forderte Oberbürgermeisters Klaus Eberhardt auf, auch wenn sich 825 als Zahl nicht unbedingt als großes Jubiläumsjahr aufdrängt. In der Ausstellung geriet er ins Schwärmen: „Adelhausen ist ein Dorf, wo man sich mit dem Alten und Neuen auseinandersetzt.

“ Er lobte das Gezeigte als Darstellung eines lebendigen Adelhausen, das mit Bildern und Chroniken bestens ausgestattet ist und mit Menschen, die sich engagieren. Der OB wörtlich: „Hier gibt es Landwirtschafts- und Gewerbebetriebe, alles schön zusammengestellt in dem neu renovierten Rathausraum.“

Die Ausstellung „825 Jahre Adelhausen“ ist das Werk der drei Adelhausener Adolf Kähny, Horst Kähny und Stefan Sutter. Adolf Kähny – die meisten nennen ihn liebevoll Adölfli und er ist bekannt als Dorfchronist – hat über viele Jahrzehnte unzählige Zeitungsartikel aufbewahrt, die jetzt neben spannender Chronik (von 1192 bis 2017) zum Anschauen und zum Lesen einladen.

Spannende Exponate

Immer wieder genau hinschauen, so fordern die Bilder des Hobbyfotografen Horst Kähny auf. Die ausgestellten Aufnahmen von anno dazumal und heute sind alle im Besitz von Horst Kähny, das älteste ist wahrscheinlich aus dem Jahre 1850, es ist ein Plan von Adelhausen.

Weiter gehören zu den spannenden Exponaten eine kleine Ansammlung von Antiquitäten: ein großes Ziffernblatt von der Uhr, die einst auf dem ehemaligen Schulgebäude, dem jetzigen Rathausdach, ihren Platz hatte. Mit Einschusslöchern ist die alte Turmspitze versehen, auch ein Windpfeil und Blechschindeln sind Originalteile. Hinzu kommen ein Ammonit, eine alte Wahlurne und ein Harmonium aus den 1930er Jahren, das einst im Besitz des damaligen Gesangvereins war.

Ortschaftsrat Stefan Sutter hat die Raritäten zusammengestellt, der Film von der 800-Jahr-Feier Adelhausens ist das Werk von Gert Hügin. Bernhard Woldrich ist der ehemalige Turmuhrwächter von Adelhausen. Er hielt gerne die Handglocke in der Hand. Mit dieser Handglocke, auch Schelle genannt, lief der „Dorfbüttel“ (Ortsdiener) einst durch die Gemeinde und verkündete wichtige Mitteilungen. Bei diesem Thema ist dem Dorfchronisten ein lustiger Vers eingefallen: „Kling eling, de Wächter schellt, es kommt ä alti Kuh uf d'Welt“.

Die Ausstellung

„825 Jahre Adelhausen“ ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses Adelhausen geöffnet: montags und donnerstags von 8.30 bis 11 Uhr, dienstags von 16 bis 19 Uhr, während der Sprechzeit der Ortsvorsteherin immer am Dienstag von 17 bis 19 Uhr sowie beim Jubiläumsfest am Sonntag, 25. Juni.