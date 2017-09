vor 1 Stunde Horatio Gollin Rheinfelden Ein Hauch von Hamburg: Märkte in Rheinfelden mit großem Angebot

Der Hamburger Fischmarkt in Rheinfelden: Zahlreiche Marktschreier wie Wurst-Herby, Bananen-Fred oder Käse-Rudi punkten am Wochenende mit ihren flotten und lauten Sprüchen. Die Läden am verkaufsoffenen Sonntag profitierten auch von den Märkten.