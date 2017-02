Rheinfelden Ein Feuerwerk zu Ehren des Karsauer Narrenbaums

Die Michel- und die Wilden-Clique haben den Narrenbaum in karsau gestellt.

Knapp über 20 Meter hoch, geschmückt mit bunten Bändern, der Name der amtierenden Moschtbirekönigin „Chiara I.“ in den Stamm geritzt: Stück für Stück haben die Karsauer Narren den Narrenbaum als Symbol der Fasnacht in den Richtung Himmel gerichtet. Als der Baum fest auf dem Schnöri-Platz verankert war, zündeten die jungen Burschen Feuerwerkskörper.

„Auf unsere Michel und den schönen Narrenbaum.“ Mit diesem Spruch eröffnet Zunftmeister Martin Klein das traditionelle Narrenbaumstellen in Karsau, das die Michel- und die Wilden-Clique gemeinsam organisieren. Simone Schmidt, die an der Spitze der Michel-Clique steht, erzählte: „Wir Michels haben uns im Karsauer Forst eine schöne Fichte ausgesucht, gute 20 Meter ist sie hoch und am 14. Januar haben wir sie geschlagen.“

Wo sie bis zum erste Schmutzige den Baum gelagert haben, will sie nicht verraten. Denn: „Es kam schon vor, dass unser Narrenbaum mit schwarzer Farbe besprüht wurde und einmal haben ihn Unbekannte angesägt, wir mussten einen neuen Baum organisieren.“ Somit bleibt der Verbleib des Narrenbaums auch künftig geheim.

Zahlreiche Zuschauer nahmen an der Veranstaltung am ersten Faißen teil. Moschtbirekönigin Chiara I., der Elferrat, die Garde-Mädels, alle Karsauer Fasnachtscliquen samt Fanfarenzug und Moschtbiremusik und eine Abordnung des örtlichen Musikvereins bildeten einen bunten Umzugswurm hin zum Schnöri-Platz. Dort wurde mit vereinter Muskelkraft der Narrenbaum aufgestellt. Dazu erklangen närrische Hits und am Straßenrand wurde geschunkelt.

Außerdem hatten die Michels auf dem Schnöri-Platz, dem Eingangsbereich zum Karsauer Narrenmarkt, einen Verpflegungsstand aufgebaut, an dem sich die Zuschauer mit Grillwurst, Glühwein und Kinderpunsch aufwärmen konnten. Im Anschluss feierten die Narren in der Trotte bei den Rhy-Bieschtern im Warmen.