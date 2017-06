Rheinfelden Ein Bunter Mix aus guter Laune lockt wieder beim 12. Cityfest diese Woche

Egal, ob Gastronomie, gute Live-Musik oder zahlreiche Fahrgeschäfte: Die Veranstalter und Teilnehmer des Cityfestes haben sich wieder einiges einfallen lassen. Der Abschluss bildet der verkaufsoffene Sonntag am 18. Juni.

Rheinfelden – In wenigen Tagen ist es wieder soweit und die Innenstadt verwandelt sich in ein farbenfrohes Bild aus Marktständen, Fahrgeschäften und Luftballons. Bereits zum 12. Mal findet von Donnerstag, 15. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, das Cityfest in Rheinfelden statt. Auch in diesem Jahr werden der Gewerbeverein Rheinfelden und der Veranstalter SüMa Maier Messen Märkte und Events GmbH die komplette Innenstadt bespielen. Den Abschluss bildet der verkaufsoffene Sonntag am 18. Juni von 13 bis 18 Uhr, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Danach erwartet die Besucher wieder ein vielseitiges Programm aus Kirmesgeschäften, Marktständen, Live-Musik und Imbiss-Spezialitäten. Die Kirmes ein behindertengerechtes Riesenrad, Kinderkarusselle, neue Hochfahrgeschäfte, Schießbuden, Verlosungen und vieles mehr. Marktstände: Zwischen Oberrheinplatz, Friedrichsplatz und Rathaus präsentieren Händler an Marktständen ihre Waren. An diversen Ständen können sich die Besucher zum Beispiel ein Airbrush-Tattoo machen lassen oder einfach ihrer Einkaufsleidenschaft frönen. Das Angebot reicht von Lederwaren, Kunsthandwerk über Schmuck und Accessoires und vielem mehr, heißt es in der Mitteilung.

Zum ersten Mal findet parallel zum Cityfest ein Kinderflohmarkt in der Hebelstraße statt. Am Sonntag, 18. Juni, können alle Kinder bis 14 Jahre von 11 bis 16 Uhr ihre gebrauchten Sachen anbieten. Bühnen-Programm: Darüber hinaus wird ein Bühnen-Programm mit Live-Musik das Cityfest auch in diesem Jahr wieder bereichern. Den Auftakt macht am Donnerstag, 15. Juni, von 15 bis 18 Uhr die Band „Fashion Project“ mit Oldies aus den 60er und 70e Jahren. Ab 18.30 Uhr spielt „Fashion Projet“ dann aktuelle Chart-Hits. Wer es etwas rockinger man, kommt am Freitag, 16. Juni, bestimmt auf seine Kosten. Ab 18.30 Uhr spielt die Band „Air Port“ Rock-Hits aus den 1960er und 70er Jahren. Am Samstag, 17. Juni lassen ab 18.30 Uhr „Lanz and the McCormicks“ Oldie-Fans in Erinnerungen schwelgen. Am Sonntag, 18. Juni, eröffnet die Stadtmusik Rheinfelden ab 11 Uhr zum Frühschoppen. Ab 13 Uhr gibt die „Anna Lu Band“ aus Rheinfelden ihr Debut mit rockig angehauchten Coversongs. Ab 15 Uhr wird es dann zünftig: Die Kapellenbergmusikanten bilden den musikalischen Abschluss mit Volksmusik für Jung und Alt.

Donnerstag, 15. Juni, 13. bis 23 Uhr; Freitag 16. Juni, 14 bis 23 Uhr; Samstag, 17. Juni, 11 bis 23 Uhr; Sonntag, 18. Juni, 11 bis 20 Uhr.18. Juni,13 bis18 Uhr.