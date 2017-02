Rheinfelden Eigentümer will Grundstück mit zwei Meter hohem Zaun schützen  abgelehnt

Eigentümer will Grundstück mit zwei Meter hohem Zaun schützen – abgelehnt

Der Ortschaftsrat Herten lehnt einen zwei Meter hohen Zaun im Gewerbegebiet Herten-West ab. Die Mitglieder diskutieren über einen Kompromiss von 1,50 Meter.

Wie hoch darf und soll ein Zaun um ein Grundstück sein, das im Gewerbegebiet Herten-West liegt und das einem gegenüberliegenden Gewerbebetrieb gehört? Diese Frage stellte sich in der Sitzung des Ortschaftsrates am Montag. Die Besitzer wollen ihre Grundstücke mit einem zwei Meter hohen Zaun umgeben.

Der entsprechende Bebauungsplan sieht für das Gebiet jedoch eine maximale Zaunhöhe von 80 Zentimetern vor. CDU-Ortschaftsrat Helmut Wolpensinger zeigte in Bezug auf das Anliegen der Grundstücksbesitzer völliges Unverständnis. Er sagte, ihm sei es unerklärlich, dass jemand überhaupt ein unbebautes und ungenutztes Grundstück mit einem zwei Meter hohen Zaun mit Doppelstabmatten umgeben will.

Andere Ortschaftsräte sagten, dass ein so hoher Zaun auch die Sicht im Kreuzungsbereich Gewerbestraße/Bahnhofstraße massiv beeinträchtigen würde. Einige wenige Ortschaftsräte zeigten indes Verständnis, dass jemand sein Eigentum gegen Einbruchsversuche oder nächtlichen Vandalismus, so die Begründung des einen Grundstücksbesitzers, schützen will.

Die Ortschaftsräte entwickelten dann die Idee, doch eine Zaunhöhe von 1,50 Meter zuzulassen, ein Kompromissvorschlag, der mehrheitlich auch Akzeptanz erfuhr. Anschließend gab es eine lebhafte Diskussion über was nun überhaupt abgestimmt werden soll und wie dies formal richtig zu geschehen hat. Das Gremium einigte sich schließlich darauf, dass Helmut Wolpensinger (CDU) und Martin Koschmieder (SPD) grundsätzlich gegen jedwede Befreiung von den Vorgaben im zugrunde zu legenden Bebauungsplan stimmten, während alle übrigen Ortschaftsräte den gewünschten zwei Meter hohen Zaun ablehnten.

Über den Kompromissvorschlag, einen 1,50 Meter hohen Zaun zuzulassen, wurde nicht abgestimmt, weil es einen solchen Antrag der beiden Grundstücksbesitzer gar nicht gab. Über das weitere Vorgehen soll nun mit den Grundstücksbesitzern gesprochen werden. Ob diese sich mit einem 1,50 Meter hohen Zaun jedoch begnügen, für den ebenfalls eine Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans erfolgen müsste, bleibt abzuwarten.