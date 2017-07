Rheinfelden Eichsel wird Wallfahrtsort

Eichsler Umgang findet wieder am 16. Juli statt. Die Prozession erinnert an drei heilige Jungfrauen.

Am 16. Juli ist es wieder soweit, und das größte Wallfahrtsfest auf dem Dinkelberg geht in eine neue Runde. Die Anfänge des Eichsler Umgangs gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück, als die Tradition um die St.-Gallus-Kirche in Obereichsel erstmals in dieser Form abgehalten wurde. Gefeiert wird dabei die Heiligsprechung der Eichsler Jungfrauen Kunigundis, Wibranda und Mechthildis, die im 9. oder 10. Jahrhundert gelebt haben sollen. Der Legende nach waren sie Unterstützer von adeligen Missionaren und trieben die Christianisierung in der Region voran, erkrankten in Eichsel aber schwer und wurden am Standort der heutigen St. Gallus Kirche begraben. Im Jahr 1504 schließlich wurden die drei Jungfrauen heiliggesprochen, was den Ursprung des Festes in seiner heutigen Form darstellt. Der Eichsler Umgang soll an die Legende erinnern und zieht bis heute noch Gläubige aus nah und fern an. Organisiert wird das Fest mittlerweile von der IG Eichsler Umgang, die vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde und eng mit Pro Rheinfelden und dem Tourismusbüro der Stadt zusammenarbeitet.

„Wir haben uns entschieden, eine Interessensgemeinschaft für die Veranstaltung direkt zu gründen, die den weltlichen Teil der Organisation übernimmt“, so Ortsvorsteher Reinhard Börner, der der IG ebenfalls angehört. Am dritten Sonntag im Juli wird der Ortskern von Obereichsel wieder ganz im Zentrum des Umgangs stehen. Neben dem Festgottesdienst um 9.

30 Uhr mit anschließender Prozession, die von Kirchenchören und der Blaskapelle Eichsel begleitet wird, ist auch in diesem Jahr für ein ausgiebiges Rahmenprogramm im Kirchen- und Hallenbereich gesorgt. Im Anschluss an die Prozession findet auf dem Hallenplatz wieder ein Festbetrieb statt.

Während in einem Festzelt Speisen und Getränke gereicht werden, sorgen verschiedene Musikvereine vom Dinkelberg für die passende Live-Musik. Auf dem sich anschließenden ländlichen Markt stellen zahlreiche regionale Teilnehmer Produkte oder Kunsthandwerk zum Verkauf aus. Auch für Unterhaltung ist gesorgt, so können die Gäste an Kirchenführungen oder Kutschfahrten, die Jüngeren an Attraktionen wie etwa einer Hüpfburg oder Kinderschminken teilnehmen. „Auch in diesem Jahr wird der Erlös der gesamten Festveranstaltung der IG gespendet“, so Börner, der die Veranstaltung somit auch für die Zukunft gesichert weiß. Letztlich bleibe nur noch auf gutes Wetter zu hoffen, damit auch der diesjährige Eichsler Umgang zu einem Erfolg werden kann.