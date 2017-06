Rheinfelden Ehrenamt mit Taktgefühl: Dominique Wiesmann hilft auf besondere Weise im Rheinfelder Bürgerheim

Die 28-Jährige stellt sich beim monatlichen Tanztee als Partnerin für die Senioren zu Verfügung.

Helfen lässt sich auf unterschiedliche Weise. Oft sind es die kleinen Dinge, die Menschen gut tun – Ablenkung vom Alltag, Hilfe bei der Bewältigung scheinbar leichter Tätigkeiten, oder auch nur ein nettes Wort. Nicht jedem liegt jede Aufgabe und das ist auch gut so, denn das macht das Hilfsangebot vielfältig. So ist das auch im Bürgerheim, der kommunalen Pflegeeinrichtung. Viele ehrenamtliche Helfer beteiligen sich dort an der Gestaltung des täglichen Lebens. Wir stellen in einer Serie Helfer vor, heute: Dominique Wiesmann.

Schon als Jugendliche war die gebürtige Rheinfelderin sozial engagiert, betreute etwa Kinder beim Ferienprogramm der IG Spieldorf Herten. Doch dann verließ sie aus beruflichen Gründen die Region. Wiesmann arbeitete zunächst am Bodensee und managte später in Schottland ein Hotel, da blieb keine Zeit für gemeinnützige Einsätze. Doch wie das Leben so spielt, landete sie beim nächsten Arbeitswechsel im Schweizerischen Rheinfelden bei der Kreuzfahrtgesellschaft Uniworld. Ein Unternehmen, dass sich unter anderem in seinem Leitbild der „Corporate Social Responsibility“, also der „unternehmerischen Sozialverantwortung“ verschrieben hat. Das bedeutet, dass es von Seiten des Unternehmens erwünscht ist, dass sich die Mitarbeiter sich sozial engagieren. Sie werden dabei sogar unterstützt.

Die Mitarbeiter bei Uniworld etwa werden regelmäßig von der Arbeitszeit freigestellt, um etwas Gemeinnütziges zu tun. Also begab sich die 28-Jährige auf die Suche nach einem geeigneten Einsatzbereich für sich und ihr Team. Erst dachte sie an eine Putzete im Wald, doch als sie sich auf den zuständigen Behörden in der Schweiz erkundigte, bekam sie nur zu hören, dass dies nicht nötig sei, man habe Leute dafür. Einfach nur Geld zu sammeln schien ihr nicht richtig, es sollte schon ein regelmäßiges Projekt sein, das mit Menschen zu tun hat.

Da sie gleich eine doppelte Verbindung zum Bürgerheim hat, da ihre Großmutter dort lebt und ihre Mutter dort arbeitet, fragte Wiesmann bei Heimleiterin Irene Lorenz nach, ob sie eine Aufgabe habe. Und Lorenz hatte natürlich eine Aufgabe. Seit Juni letzten Jahres kommt die Uniworld-Mitarbeiterin nun monatlich zum Tanztee ins Bürgerheim und stellt sich als Tanzpartner zur Verfügung.

Wiesmann reist gemeinsam mit ihrem Team im Bus an, dann verteilen sie sich auf die verschiedenen Stationen, wobei darauf geachtet wird, dass möglichst jedes Mal die gleichen Personen die gleichen Stationen besuchen, damit die Bewohner bekannte Gesichter sehen. Dann helfen sie den Tanzwilligen, in den Speisesaal zu gelangen. Dort wird getanzt, gelacht, gesungen und dazwischen auch gelesen oder mal ein Rollenspiel gespielt. Die Bewohner blühen beim Tanzen förmlich auf. Viele erinnert dies an schöne Tage, an ihre Jugend oder an Zeiten, in denen der Partner noch lebte. In der Generation, der die meisten Heimbewohner angehören, war Tanzen oft eines der wenigen Vergnügen, die es gab, ein kostengünstiges noch dazu, so dass es weit verbreitet war. Aber auch Wiesmann genießt diese Nachmittage. „Es ist jedes Mal sehr schön,“ sagt sie, „es tut gut, wenn einem jemand entgegenlächelt.“ Im Alltag seien die meisten immer gestresst, da bliebe wenig Zeit für ein nettes Lächeln. Die Senioren hingegen würden jede Minute auskosten und ihr und ihren Kollegen sehr viel Dankbarkeit entgegenbringen. „Wir werden alle alt, hoffentlich ist dann auch jemand da, der uns hilft“, sagt Wiesmann.