Rheinfelden Ehrenamt im Rheinfelder Bürgerheim  Anstoßen mit Senioren

Monika Rohde veranstaltet Geburtstagsfeiern mit den Bewohnern des Bürgerheims – und hört so manch interessante Geschichte aus "alten" Zeiten.

Rheinfelden – Helfen lässt sich auf unterschiedliche Weise. Oft sind es die kleinen Dinge, die Menschen gut tun – Ablenkung vom Alltag, Hilfe bei der Bewältigung scheinbar leichter Tätigkeiten, oder auch nur ein nettes Wort. Nicht jedem liegt jede Aufgabe und das ist auch gut so, denn das macht das Hilfsangebot vielfältig. So ist das auch im Bürgerheim, der kommunalen Pflegeeinrichtung. Viele ehrenamtliche Helfer beteiligen sich dort an der Gestaltung des täglichen Lebens. Wir stellen in einer Serie Helfer vor, heute: Monika Rohde.

„Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann helfe auch ich,“ das hat sich Rohde schon vor etwa 15 Jahren vorgenommen, als ihr Vater im Heim wohnte. Damals habe sie gesehen, dass immer Hilfe benötigt werde, sagt sie. Als Mutter von vier Kindern war zu dieser Zeit aber nicht an eine ehrenamtliche Tätigkeit zu denken.

Vor ein paar Jahren war es dann aber soweit, Rohde setzte ihren Schwur in die Tat um und wandte sich an die Freiwilligenagentur, um gezielt dort zu helfen, wo Bedarf war. Diese schickte die gebürtige Berlinerin ins Bürgerheim. Seit damals hilft Rohde dort, wo helfende Hände gebraucht werden, zum Beispiel beim Montagschörle oder bei Ausflügen. Außerdem organisiert sie zusammen mit Gabriela Künze, der Leiterin des Sozialdienstes im Bürgerheim, den monatlichen Geburtstagskaffee.

Alle Heimbewohner, die in einem Monat Geburtstag haben, werden am ersten Dienstag des Folgemonats zu einer gemeinsamen Feier geladen. Sind alle Geburtstagskinder versammelt, schaut Künze, ob ein runder Geburtstag dabei ist und wer der älteste Jubilar ist, dann wird mit einem Glas Sekt angestoßen. Es gibt Kaffee und Kuchen, es wird gemeinsam gesungen und sich unterhalten.

Diese Unterhaltungen faszinieren Monika Rohde, die sich unter anderem auch mit Ahnenforschung befasst, ganz besonders. „In dieser Generation sind noch viele dabei, die vielleicht das zehnte Kind einer Familie waren,“ erzählt sie beeindruckt. „Wie so jemand in jungen Jahren Geburtstag gefeiert hat, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen.“ Allerdings könne man nie voraussagen, wie so ein Gespräch verläuft, man müsse sich langsam vortasten, denn gerade an solchen besonderen Tagen übermannt manchen die Einsamkeit, oder es kommen Dinge aus der Vergangenheit hoch.

„Man erlebt hier Schicksale,“ sagt Rohde, „dann ist es wichtig, dass wir zu zweit sind, so kann sich einer ganz um denjenigen kümmern.“ Es sei wichtig, den Menschen Aufmerksamkeit zu schenken und etwas zurückzugeben. Die beiden Organisatorinnen sind auf alles vorbereitet. Kommt kein Gespräch in Gang, lesen sie beispielsweise eine Geschichte vor, oder sie bringen einen Gegenstand mit, der die Senioren an frühere Zeiten erinnern soll.

Rohde erinnert sich noch mit Erstaunen daran, dass Künze einmal ein Gerät zum Flachsbrechen dabeihatte. Die 60-Jährige hatte so etwas selbst noch nie gesehen, aber jeder der Bewohner wusste genau, was das ist. „Man erfährt ganz tolle Sachen,“ schwärmt Rohde, doch mindestens genauso wichtig sei es ihr, dass den Bewohnern gefällt, was sie und Künze machen und wenn sie Sätze wie: „Das war so schön, das werde ich nie vergessen“ zu hören bekommt. Dann weiß sie, dass sie das Richtige tut.